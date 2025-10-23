Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde para basıyor: 250 milyon daha

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon Liverpool’dan sonra Bodo/Glimt’i de yenerek 2. galibiyetini elde etti. Bu galibiyet sonrasında Galatasaray'ın kasasına giren para da belli oldu.

1 /5 UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Galatasaray sahasında Norveç takımı Bodo/Glimt ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, ilk yarısını 2-0 önde tamamladığı müsabakadan 3-1’lik skorla galip ayrıldı.

2 /5 Cimbom, Şampiyonlar Ligi’nde ilk hafta Eintracht Frankfurt’a 5-1 yenildikten sonra 2. hafta Liverpool’u 1-0 mağlup etti. Bodo/Glimt mücadelesiyle Aslan, Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon oynadığı 3. maçta 2. galibiyetini elde etti.

3 /5 Galatasaray, Bodo/Glimt galibiyetiyle 2.1 milyon euro daha kazandı.

4 /5 Maç günü forma satışı vb cirolarla birlikte toplamda 5 milyon euro civarında bir para girişi oldu.