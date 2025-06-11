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Galatasaray Sane'den sonra bir dünya yıldızı için daha devrede

Galatasaray Sane'den sonra bir dünya yıldızı için daha devrede

11:2811/06/2025, Çarşamba
G: 11/06/2025, Çarşamba
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Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi arenasında mücadele edecek Galatasaray, kadrosunu güçlendirme çalışmalarına başladı. Sarı-kırmızılılar Leroy Sane'nin ardından bir dünya yıldızını daha gözüne kestirdi.

Şampiyonlar Ligi'nde başarı isteyen Galatasaray, ciddi bir kadro kurmak adına transfer çalışmalarına hız verdi.

Leroy Sane'de son aşamaya gelen Galatasaray, şimdi de Bernardo Silva için bastırıyor.

Manchester City'den ayrılması beklenen Bernardo Silva'yı ilk bağlamda bedelsiz kadrosuna katmayı hedefleyen Galatasaray, Premier Lig ekibinin sözleşme feshine yanaşmaması sonrası tüm planlarını değiştirdi.

Manchester City ile pazarlık masasına oturmaya hazırlanan Galatasaray'ın Bernardo Silva için gözden çıkardığı bonservis de belli oldu.

Fanatik'in haberine göre Galatasaray, Bernardo Silva için Manchester City'ye 10 milyon Euro ödemeye hazır.

Sarı-kırmızılılar haziran ayı bitmeden Bernardo Silva transferini noktalamayı planlıyor.

Manchester City ile sözleşmesinin son yılına giren 30 yaşındaki Bernardo Silva, bu sezon 49 maça çıkıp 3902 dakika sahada kaldı ve 5 gol, 4 asistlik istatistik yakaladı.

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