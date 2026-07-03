Galatasaray'a gelmek için gemileri yaktı! 'Beni alın' mesajı gönderdi

Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan ve yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını yoğunlaştıran Galatasaray'a, daha önce de kadrosuna katmak istediği yıldız futbolcudan mesaj geldi. İşte detaylar...
Temmuz ayının gelmesiyle birlikte transferde vites yükselten Galatasaray, birçok isimle temaslarını sıklaştırdı.
Sarı-kırmızılı kulübe dikkat çeken bir öneri geldi: Enzo Millot. Geçen sezon Stuttgart'tan Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'ye transfer olan 23 yaşındaki Fransız futbolcu, yeniden Avrupa futboluna dönmek istiyor.
Sezon başında transferi gündeme gelen ancak Osimhen, Singo ve Uğurcan Çakır transferleri nedeniyle harcama limiti kalmayan sarı-kırmızılılar, oyuncuyu kaçırmıştı.
Bu kez menajerler aracılığıyla Galatasaray'a önerilen Millot, yönetim ve teknik direktör Okan Buruk'un sıcak baktığı bir isim olarak dikkat çekiyor. Fotomaç'ta yer alan habere göre Galatasaray'a "Beni alın" mesajı gönderen Millot için kiralama teklifi düşünülüyor.
Daha önce Bundesliga ve Şampiyonlar Ligi'nde üst düzey rekabete alışan Enzo Millot, yeniden Avrupa'da forma giymek istiyor.
Suudi Arabistan'da mutsuz olan 23 yaşındaki futbolcu hem 10 numara hem de orta sahada görev yapabiliyor.
Gol yollarında da etkili olan Enzo Millot, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek bir takıma gitmek istiyor.