Galatasaray'a gelmek için gemileri yaktı! 'Beni alın' mesajı gönderdi

Bu kez menajerler aracılığıyla Galatasaray'a önerilen Millot, yönetim ve teknik direktör Okan Buruk'un sıcak baktığı bir isim olarak dikkat çekiyor. Fotomaç'ta yer alan habere göre Galatasaray'a "Beni alın" mesajı gönderen Millot için kiralama teklifi düşünülüyor.