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Galatasaray’da fesih şoku: Gönderiliyor!

Galatasaray’da fesih şoku: Gönderiliyor!

11:4511/06/2025, Çarşamba
G: 11/06/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Galatasaray, 2024-25 sezonu sonrası kadro planlamasında radikal kararlar almaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, sezon başında Sparta Prag’a kiralık gönderilen ve 1 yıl sözleşmesi kalan futolcu için kesin bir karar aldı.

Galatasaray'da kiradan dönecek futbolcularından biri olan Mathias Ross kesin olarak kadroda düşünülmüyor.


Sezonu Sparta Prag'da kiralık geçiren ve 1 yıl sözleşmesi kalan Danimarkalı stoperin bu kez fesih yoluyla takımdan gönderilmesi bekleniyor.


Sparta Prag'ta bu sezon 17 maçta süre bulan Ross, 1 kez gol sevinci yaşadı.


Galatasaray, 24 yaşındaki savunma oyuncusunu 2022 yazında Aaborg'tan kadrosuna katmıştı.


Ross, Galatasaray'da süre bulduğu 2 maçta 1 kez gol sevinci yaşadı.


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