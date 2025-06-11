Galatasaray’da fesih şoku: Gönderiliyor!

Galatasaray, 2024-25 sezonu sonrası kadro planlamasında radikal kararlar almaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, sezon başında Sparta Prag’a kiralık gönderilen ve 1 yıl sözleşmesi kalan futolcu için kesin bir karar aldı.

1 /5 Galatasaray'da kiradan dönecek futbolcularından biri olan Mathias Ross kesin olarak kadroda düşünülmüyor.



2 /5 Sezonu Sparta Prag'da kiralık geçiren ve 1 yıl sözleşmesi kalan Danimarkalı stoperin bu kez fesih yoluyla takımdan gönderilmesi bekleniyor.



3 /5 Sparta Prag'ta bu sezon 17 maçta süre bulan Ross, 1 kez gol sevinci yaşadı.



4 /5 Galatasaray, 24 yaşındaki savunma oyuncusunu 2022 yazında Aaborg'tan kadrosuna katmıştı.

