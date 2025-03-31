Galatasaray'da yönetim harekete geçti! Yıldız isme uyarı

Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray deplasmanda Beşiktaş'a 2-1 yenildi. Mücadelede oyundan alındıktan sonra teknik direktör Okan Buruk'a tepki gösteren yıldız ismin, yönetim tarafından uyarılacağı bildirildi. İşte detaylar...
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında konuk olduğu Beşiktaş'a 2-1 yenilen Galatasaray, namağlup ünvanını kaybetti. Tüpraş Stadı'nda yapılan mücadelenin 23. dakikasında Rafa Silva'nın golüyle 1-0 geri düşen sarı-kırmızılı ekip, 36. dakikada ise Przemyslaw Frankowski'nin kırmızı kart görmesiyle 1 kişi eksik kaldı.
Mücadelesine devam eden Galatasaray, 45. dakikada Lucas Torreira'nın attığı şık golle devre arasına 1-1 eşitlikle girdi. Sarı-kırmızılı ekip, 66. dakikada Gedson Fernandes'in golüne engel olamadı ve bir kez daha geri düştü.
Teknik direktör Okan Buruk'un hamleleri sonuç vermeyince Galatasaray, müsabakadan 2-1 mağlup ayrıldı.
Beşiktaş maçında 83. dakikada oyundan alındığı için söylene söylene kenara gelen ve kulübede de "Ne alaka?" diye tepki veren Abdülkerim Bardakcı'nın verdiği görüntü büyük rahatsızlık yarattı.
Tecrübeli savunmacının bu seviyeye gelmesinde Teknik Direktör Okan Buruk'un rolüne dikkat çekilirken, neden böyle bir tepki verdiği merak konusu oldu.
Milliyet'in haberine göre, çıkan görüntüden rahatsız olan bazı yöneticilerin bu olay nedeniyle Buruk'un otoritesinin sarsılacağını, Abdülkerim'in uyarılmasını gündeme taşıyacakları öğrenildi.