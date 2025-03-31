Galatasaray'da yönetim harekete geçti! Yıldız isme uyarı

Mücadelesine devam eden Galatasaray, 45. dakikada Lucas Torreira'nın attığı şık golle devre arasına 1-1 eşitlikle girdi. Sarı-kırmızılı ekip, 66. dakikada Gedson Fernandes'in golüne engel olamadı ve bir kez daha geri düştü.