Galatasaray'dan flaş Nelsson kararı

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, takımdaki geleceği en çok merak edilen isimlerden olan Danimarkalı futbolcu Victor Nelsson ile ilgili kararını verdi.

1 / 9 Gelecek sezon için kadro planlamasını sürdüren Galatasaray, iç transfere yöneldi.

2 / 9 Takımdaki geleceği en çok merak edilen isimlerden biri de Danimarkalı savunmacı Victor Nelsson...

3 / 9 Sarı-kırmızılı takım, Victor Nelsson'la yeni mukavele imzalayacak.

4 / 9 Danimarkalı oyuncunun 2026'da bitecek sözleşmesi 2028'e uzatılacak.

5 / 9 25 yaşındaki futbolcunun 1.2 milyon euro olan maaşı da yükseltilecek.

6 / 9 EURO 2024'ü sakatlığı sebebiyle kaçıran yıldız oyuncu, 9 Temmuz'da Avusturya'da başlayacak olan kampa yetişecek.

7 / 9 Nelsson'la yeni sözleşme imzalanmasının ardından savunma bölgesinden satılacak isim ya Davinson Sanchez ya da Abdülkerim Bardakcı olacak.

8 / 9 EURO 2024'te Türkiye Milli Takımı ile boy gösteren Abdülkerim'in piyasa yapması bekleniyor.



