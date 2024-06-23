Galatasaray'dan flaş Nelsson kararı

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, takımdaki geleceği en çok merak edilen isimlerden olan Danimarkalı futbolcu Victor Nelsson ile ilgili kararını verdi.
Gelecek sezon için kadro planlamasını sürdüren Galatasaray, iç transfere yöneldi.
Takımdaki geleceği en çok merak edilen isimlerden biri de Danimarkalı savunmacı Victor Nelsson...
Sarı-kırmızılı takım, Victor Nelsson'la yeni mukavele imzalayacak.
Danimarkalı oyuncunun 2026'da bitecek sözleşmesi 2028'e uzatılacak.
25 yaşındaki futbolcunun 1.2 milyon euro olan maaşı da yükseltilecek.
EURO 2024'ü sakatlığı sebebiyle kaçıran yıldız oyuncu, 9 Temmuz'da Avusturya'da başlayacak olan kampa yetişecek.
Nelsson'la yeni sözleşme imzalanmasının ardından savunma bölgesinden satılacak isim ya Davinson Sanchez ya da Abdülkerim Bardakcı olacak.
EURO 2024'te Türkiye Milli Takımı ile boy gösteren Abdülkerim'in piyasa yapması bekleniyor.
Ayrıca Napoli gibi dünya devi takımlarını peşine takan Davinson Sanchez'den yüksek miktarda bonservis geliri bekleniyor.