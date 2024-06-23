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Spor

Galatasaray'dan flaş Nelsson kararı

Umut Yılmaz
09:32 - 23/06/2024 Pazar
Güncelleme: 11:06 - 23/06/2024 Pazar
Yeni Şafak

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, takımdaki geleceği en çok merak edilen isimlerden olan Danimarkalı futbolcu Victor Nelsson ile ilgili kararını verdi.

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Gelecek sezon için kadro planlamasını sürdüren Galatasaray, iç transfere yöneldi.

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Takımdaki geleceği en çok merak edilen isimlerden biri de Danimarkalı savunmacı Victor Nelsson...

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Sarı-kırmızılı takım, Victor Nelsson'la yeni mukavele imzalayacak.

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Danimarkalı oyuncunun 2026'da bitecek sözleşmesi 2028'e uzatılacak.

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25 yaşındaki futbolcunun 1.2 milyon euro olan maaşı da yükseltilecek.

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EURO 2024'ü sakatlığı sebebiyle kaçıran yıldız oyuncu, 9 Temmuz'da Avusturya'da başlayacak olan kampa yetişecek.

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Nelsson'la yeni sözleşme imzalanmasının ardından savunma bölgesinden satılacak isim ya Davinson Sanchez ya da Abdülkerim Bardakcı olacak.

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EURO 2024'te Türkiye Milli Takımı ile boy gösteren Abdülkerim'in piyasa yapması bekleniyor.



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Ayrıca Napoli gibi dünya devi takımlarını peşine takan Davinson Sanchez'den yüksek miktarda bonservis geliri bekleniyor.

#Galatasaray
#Victor Nelsson
#Davinson Sanchez
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