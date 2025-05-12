Galatasaray'ın kutlama başvurusu Beşiktaşlıları kızdırdı: "Bunu da mı çaldınız!"

Stadyumda gerçekleşecek kupa töreni sonrası sarı-kırmızılılar, Yenikapı'da bir kutlama daha düzenlemek istiyor. Ayrıca eski başkan Adnan Polat, 5 yıldızdan oluşan dronlar yaptırdığını bunları Fenerbahçe ve Beşiktaş stadyumlarının üzerinden geçireceklerini ifade etti.