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Galatasaray'ın kutlama başvurusu Beşiktaşlıları kızdırdı: "Bunu da mı çaldınız!"

Galatasaray'ın kutlama başvurusu Beşiktaşlıları kızdırdı: "Bunu da mı çaldınız!"

21:2912/05/2025, Monday
G: 12/05/2025, Monday
Yeni Şafak
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Kayserispor karşılaşması sonrası şampiyonluk kutlamalarına hazırlanan Galatasaray, görkemli bir şölene hazırlanıyor. Sarı-kırmızılıların yaptığı başvuru Beşiktaşlı taraftarların tepkisini çekti.

Süper Lig'in zirvesinde yer alan Galatasaray son üç haftaya 8 puan önde giriyor. Sarı-kırmızılılar, bu hafta oynayacağı Kayserispor karşısında en az bir puanla ayrıldığı takdirde 25. şampiyonluğuna ulaşacak.

Sarı-kırmızılılarda gözler şampiyonluk kutlamalarına çevrildi. Yönetim, 5. yıldıza özel görkemli bir şölen hazırlamak için harekete geçti.

Stadyumda gerçekleşecek kupa töreni sonrası sarı-kırmızılılar, Yenikapı'da bir kutlama daha düzenlemek istiyor. Ayrıca eski başkan Adnan Polat, 5 yıldızdan oluşan dronlar yaptırdığını bunları Fenerbahçe ve Beşiktaş stadyumlarının üzerinden geçireceklerini ifade etti.

Yenikapı kutlamaları öncesi Galatasaray yönetimi, Boğaz hattında kortej oluşturmayı planlıyor.

Gazeteci Burhan Can Terzi'nin aktardığı bilgiye göre; Galatasaray, gerekli izinleri alabilirse şampiyonluk sonrasında İstanbul Boğazı'nda kortej oluşturmayı planlıyor.

Beşiktaşlı taraftarlar çıkan haberler sonrası bu duruma sosyal medyada tepki gösterdi. Boğaz kutlamasının kendileriyle özdeşleştiğini dile getiren siyah-beyazlılar, "Bunu da mı çaldınız!" serzenişinde bulundu.

Sosyal medyada Beşiktaş taraftarlarından gelen yorumlar.

Sosyal medyada Beşiktaş taraftarlarından gelen yorumlar.

Sosyal medyada Beşiktaş taraftarlarından gelen yorum.

#Galatasaray
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