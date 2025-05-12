Galatasaray'ın kutlama başvurusu Beşiktaşlıları kızdırdı: "Bunu da mı çaldınız!"

Kayserispor karşılaşması sonrası şampiyonluk kutlamalarına hazırlanan Galatasaray, görkemli bir şölene hazırlanıyor. Sarı-kırmızılıların yaptığı başvuru Beşiktaşlı taraftarların tepkisini çekti.
Süper Lig'in zirvesinde yer alan Galatasaray son üç haftaya 8 puan önde giriyor. Sarı-kırmızılılar, bu hafta oynayacağı Kayserispor karşısında en az bir puanla ayrıldığı takdirde 25. şampiyonluğuna ulaşacak.
Sarı-kırmızılılarda gözler şampiyonluk kutlamalarına çevrildi. Yönetim, 5. yıldıza özel görkemli bir şölen hazırlamak için harekete geçti.
Stadyumda gerçekleşecek kupa töreni sonrası sarı-kırmızılılar, Yenikapı'da bir kutlama daha düzenlemek istiyor. Ayrıca eski başkan Adnan Polat, 5 yıldızdan oluşan dronlar yaptırdığını bunları Fenerbahçe ve Beşiktaş stadyumlarının üzerinden geçireceklerini ifade etti.
Yenikapı kutlamaları öncesi Galatasaray yönetimi, Boğaz hattında kortej oluşturmayı planlıyor.
Gazeteci Burhan Can Terzi'nin aktardığı bilgiye göre; Galatasaray, gerekli izinleri alabilirse şampiyonluk sonrasında İstanbul Boğazı'nda kortej oluşturmayı planlıyor.
Beşiktaşlı taraftarlar çıkan haberler sonrası bu duruma sosyal medyada tepki gösterdi. Boğaz kutlamasının kendileriyle özdeşleştiğini dile getiren siyah-beyazlılar, "Bunu da mı çaldınız!" serzenişinde bulundu.
Sosyal medyada Beşiktaş taraftarlarından gelen yorumlar.
Sosyal medyada Beşiktaş taraftarlarından gelen yorumlar.
Sosyal medyada Beşiktaş taraftarlarından gelen yorum.