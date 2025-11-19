Galatasaray'ın Lookman hamlesi perdeleme çıktı: Gözler Milan'ın süper starında!

Devre arası transfer hazırlıklarını gizlilikle yürüten Galatasaray için İtalya'dan olay yaratacak bir iddia ortaya atıldı. Sarı-Kırmızılı ekibin, Ademola Lookman transferiyle gündemi meşgul ederken asıl hedefinin başka olduğu öne sürüldü.
Pietro Mazzara'nın haberine göre; sarı-kırmızılı ekip, Atalanta forması giyen Ademola Lookman'ın dışında bir oyuncunun daha peşinde.
Haberde Cimbom'un, Milan'ın yıldızlarından Rafael Leao'yu da transfer listesine eklediği aktarıldı. Öte yandan İtalya ekibinin Leao'yu satmaya sıcak bakmadığı bildirildi.
Bu sezon 8 maçta forma giyen Portekizli kanat oyuncusu, bu müsabakalarda 5 gol atıp 1 de asist yaptı.