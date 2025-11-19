Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Galatasaray'ın Lookman hamlesi perdeleme çıktı: Gözler Milan'ın süper starında!

Galatasaray'ın Lookman hamlesi perdeleme çıktı: Gözler Milan'ın süper starında!

15:2619/11/2025, Çarşamba
G: 19/11/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

Devre arası transfer hazırlıklarını gizlilikle yürüten Galatasaray için İtalya'dan olay yaratacak bir iddia ortaya atıldı. Sarı-Kırmızılı ekibin, Ademola Lookman transferiyle gündemi meşgul ederken asıl hedefinin başka olduğu öne sürüldü.

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray için olay bir iddia ortaya atıldı.


Pietro Mazzara'nın haberine göre; sarı-kırmızılı ekip, Atalanta forması giyen Ademola Lookman'ın dışında bir oyuncunun daha peşinde.


Haberde Cimbom'un, Milan'ın yıldızlarından Rafael Leao'yu da transfer listesine eklediği aktarıldı. Öte yandan İtalya ekibinin Leao'yu satmaya sıcak bakmadığı bildirildi.


Bu sezon 8 maçta forma giyen Portekizli kanat oyuncusu, bu müsabakalarda 5 gol atıp 1 de asist yaptı.


#Galatasaray
#Lookman
#Leao
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
24 Kasım MEB sözleşmeli öğretmen alımı kontenjan dağılımı: 15 bin yeni öğretmen ataması hangi branşta olacak?