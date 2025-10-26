Galatasaray'ın maç günü görselinde flaş detay! Taraftarlar yorum yağdırdı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Göztepe ile karşılaşacak. Bu maç öncesi sarı-kırmızılıların sosyal medya hesaplarından yaptığı maç günü paylaşımındaki o detay dikkat çekti. Taraftarlar yorum yağmuruna tuttu.
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray sahasında İzmir temsilcisi Göztepe'yi konuk edecek.
Zorlu mücadele öncesi sarı-kırmızılıların resmi sosyal medya hesaplarından maç günü görselleri paylaşıldı.
Galatasaray'da bu maçta İlkay Gündoğan sakatlığı, Lucas Torreira ise babasının rahatsızlığı nedeniyle forma giyemeyecek.
Bu iki ismin yokluğunda orta sahada görev alacak isim merak ediliyordu.
Galatasaray'ın maç günü görselinde Davinson Sanchez, Leroy Sane ile Berkan Kutlu'nun fotoğrafına yer verildi. Bu görsel, Berkan Kutlu'nun oynama ihtimalini güçlendirdi.
Paylaşımın altına Galatasaraylı taraftarlardan yüzlerce yorum geldi.