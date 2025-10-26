Galatasaray'ın maç günü görselinde flaş detay! Taraftarlar yorum yağdırdı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Göztepe ile karşılaşacak. Bu maç öncesi sarı-kırmızılıların sosyal medya hesaplarından yaptığı maç günü paylaşımındaki o detay dikkat çekti. Taraftarlar yorum yağmuruna tuttu.

1 /6 Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray sahasında İzmir temsilcisi Göztepe'yi konuk edecek.

2 /6 Zorlu mücadele öncesi sarı-kırmızılıların resmi sosyal medya hesaplarından maç günü görselleri paylaşıldı.

3 /6 Galatasaray'da bu maçta İlkay Gündoğan sakatlığı, Lucas Torreira ise babasının rahatsızlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

4 /6 Bu iki ismin yokluğunda orta sahada görev alacak isim merak ediliyordu.

5 /6 Galatasaray'ın maç günü görselinde Davinson Sanchez, Leroy Sane ile Berkan Kutlu'nun fotoğrafına yer verildi. Bu görsel, Berkan Kutlu'nun oynama ihtimalini güçlendirdi.