Galatasaray’ın Osimhen için istediği bonservis belli oldu: Astronomik rakam ortaya çıktı

Galatasaray’ın yıldız oyuncusu Victor Osimhen, Avrupa devlerinin radarına girmeye devam ediyor. Son olarak Bayern Münih’in Osimhen için devreye girdiği iddia edildi. Galatasaray’ın da Osimhen için istediği bonservis ücreti belli oldu.
Galatasaray’ın yıldızı Victor Osimhen için Avrupa devleri derede.
Bayern Münih'in Harry Kane'in muhtemel ayrılığı sonrası yerini doldurabilecek bir golcü arayışına girdiği ve rotasını Osimhen’e çevirdiği öğrenildi.
NTV Spor’un İtalyan basınından derlediği habere göre, Bayern Münih Teknik Direktörü Vincent Kompany, Osimhen'i gerçek bir 9 numara olarak görüyor ve takımında görmek istiyor.
Galatasaray'ın ise Osimhen için 150 milyon euro talep ettiği belirtildi.
Yüksek bonservis talebinin transfer sürecini karmaşıklaştıracağı aktarıldı.