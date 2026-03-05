Yeni Şafak
Galatasaray'ın reddettiği teklif rekor getirdi! Barış Alper Yılmaz için karar verildi

Galatasaray’ın reddettiği teklif rekor getirdi! Barış Alper Yılmaz için karar verildi

5/03/2026, Perşembe
G: 5/03/2026, Perşembe
Sonraki haber

Sezon başında Suudi Arabistan’dan gelen 35 milyon euroluk teklifi elinin tersiyle iten Galatasaray, aradığı rakamı buldu. Devler Ligi'nde sergilediği oyunla piyasayı altüst eden 25 yaşındaki kanat oyuncusu için bonservis bedeli güncellendi.

Galatasaray'ın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz için sezon başında Suudi Arabistan'dan 35 milyon euroluk transfer teklifi gelmişti.


Sarı-kırmızılılarda kurmaylar, milli futbolcu için gelen dev teklifi kabul etmemişti.


DEVLER LİGİ'NDE DEĞERİNİ ARTIRDI


Milli oyuncu Şampiyonlar Ligi'nde takımını taşıyarak değerini artırdı. Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın yeni bonservi bedelini 50 milyon euro olarak belirledi.


OSIMHEN'İ TAKİP EDİYOR


Cimbom'dabu sezon 10 gol ve 14 asist üreten Barış Alper Yılmaz, 17 gol ve 6 asistle en skorer isim olan Osimhen'i takip ediyor.



AVRUPA DEVLERİ PEŞİNDE


Galatasaray'ın yıldızı Barış Alper Yılmaz, başta Juventus ve Napoli olmak üzere Avrupa devlerini peşine taktı.



25 yaşındaki kanat oyuncusunun sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek.


#Galatasaray
#Barış Alper Yılmaz
#Juventus
#Napoli
