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Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları ne zaman?

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları ne zaman?

11:3919/05/2025, Pazartesi
G: 19/05/2025, Pazartesi
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Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, sahasında konuk ettiği Kayserispor'u 3-0 yenerek 25. şampiyonluğunu ilan etti. Sarı-kırmızılılar maçın bitiş düdüğünün ardından büyük bir sevinç yaşarken stadyumda ışıklı gösteriler ve müzikler eşliğinde kutlamalar yapıldı. Taraftarlar, Galatasaray'ın kupa töreninin ne zaman yapılacağını merak ediyor. Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları ne zaman? İşte detaylar...

Süper Lig'de sahasında Kayserispor'u ağırlayan Galatasaray, rakibini 3-0 yenerek bitime iki hafta kala 25. şampiyonluğunu ilan etti ve 5. yıldızı takma hakkı kazandı. Maçın son düdüğü sonrası sarı-kırmızılı futbolcular ve RAMS Park'ta bulunan taraftarlar büyük sevinç yaşadı.

Galatasaraylı oyuncular karşılaşmanın ardından soyunma odasına gitmezken sahaya kurulan platformda doyasıya eğlendi. Işıklı gösterilerin yapıldığı statta havai fişekler patlatıldı.

Öte yandan TFF kuralları gereği Galatasaray, henüz kupasını kaldıramadı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, kutlamaların ne zaman yapılacağını merak ediyor.

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLUK KUTLAMALARI NE ZAMAN VE NEREDE YAPILACAK?


Süper Lig'de bitime iki hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, TFF kuralları gereği kupasını son lig müsabakasının ardından alacak. Yani, sarı-kırmızılılar 38. haftada Başakşehir'i ağırladığı maç sonrası kupasına kavuşacak. Stadyumda TFF tarafından organize edilecek bir seremoni gerçekleştirilecek.

YENİKAPI'DA KUTLAMA OLACAK MI?


Galatasaraylı taraftarların en merak sorulardan biri de İstanbul Yenikapı'da kutlama yapılıp yapılmayacağı. Bu konuda kulüpten henüz resmi bir açıklama gelmese de sarı-kırmızılıların Yenikapı'da bir eğlence düzenlemek için valiliğe başvuruda bulunduğu ifade ediliyor. 

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