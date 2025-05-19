YENİKAPI'DA KUTLAMA OLACAK MI?





Galatasaraylı taraftarların en merak sorulardan biri de İstanbul Yenikapı'da kutlama yapılıp yapılmayacağı. Bu konuda kulüpten henüz resmi bir açıklama gelmese de sarı-kırmızılıların Yenikapı'da bir eğlence düzenlemek için valiliğe başvuruda bulunduğu ifade ediliyor.