Galatasaraylı olduğunu açıklamıştı! Dünyaca ünlü yıldız Aslan'a geliyor

13:1616/12/2025, Salı
G: 16/12/2025, Salı
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray yönetimi, gelecek yaz transfer dönemi için Avrupa futbolunun en dikkat çekici isimlerinden birini radarına aldı. İşte detaylar...

Galatasaray, gelecek sezon için transfer piyasasını şimdiden hareketlendirecek iddialı bir hamleye hazırlanıyor. Özellikle Avrupa kupalarında kalıcı başarı hedefleyen sarı-kırmızılı yönetim, dünyaca ünlü bir yıldızı kadrosuna katmak için harekete geçtiği öne sürüldü.

Defansa Central'in haberine göre, Galatasaray'ın hedefindeki isim Real Madrid forması giyen tecrübeli savunmacı David Alaba...

Avusturya Milli Takımı'nın da önemli oyuncularından olan David Alaba, kulübüyle olan sözleşmesinin sezon sonunda tamamlanması nedeniyle Avrupa'nın büyük kulüpleri için cazip bir hedef haline gelmiş durumda. Bu durumu yakından takip eden Galatasaray cephesi, 33 yaşındaki tecrübeli oyuncuyu bonservissiz olarak Türkiye'ye getirmeyi amaçlıyor.

Savunma hattının merkezinde gösterdiği başarılı performansın yanı sıra, sol bek ve zaman zaman orta sahada da görev yapabilme yeteneğiyle bilinen David Alaba, çok yönlülüğü ile tanınıyor.

Alaba ayrıca daha önce, "Viyana'da Türklerle büyüdüm. Birçok Türk arkadaşım vardı. Onlar da beni bir nevi Galatasaray taraftarı olarak yetiştirdi. Ben de Galatasaray'ı tutuyorum." açıklaması yapmıştı.

