Galatasaraylı Singo o takımı reddetti! Sebebi ortaya çıktı

Galatasaray'ın Fildişi Sahilli yıldızı Wilfried Singo'nun Avrupa'nın önemli kulübünden gelen teklifi geri çevirdiği ortaya çıktı. İşte detaylar...
Galatasaray'ın başarılı stoperi Wilfried Singo ile ilgili flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. 25 yaşındaki savunmacı için Avrupa'dan birçok takımın devreye girdiği ve transfer çalışmalarına başladığı belirtilmişti. Singo için özellikle Portekiz devi Porto'nun ciddi hamlelerde bulunduğu ve yıldız isme resmi teklif yaptığı ifade edilmişti.
Fotomaç'ın Africafoot'tan aktardığı habere göre Wilfried Singo, Porto'dan kendisine gelen teklifi reddetti. Fildişi Sahilli futbolcunun transferde daha yüksek takımları hedef olarak belirlediği aktarıldı. Porto'nun, Singo'yu tartışmasız bir ilk 11 oyuncusu yapmayı planladığı ve Avrupa maçlarında düzenli olarak şans tanımak istediği kaydedildi.
Tüm bunlara rağmen Singo'nun, Portekiz liginin kariyerinin bir sonraki aşaması için ideal bir seçenek olmadığına inandığı ve Porto'ya kapıları kapattığı vurgulandı.
Singo'nun geleceğiyle ilgili çok net fikirleri olduğu ve kariyerinin bir sonraki aşamasında İngiltere Premier Lig ya da İtalya Serie A'ya gitmek istediği öğrenildi.
Wilfried Singo geçen sezon başında transfer olduğu Galatasaray'da toplam 29 karşılaşmada forma giydi. Başarılı defans bu maçlarda 2 gol ve 3 asistle oynadı. Güncel piyasa değeri 23 milyon euro olan Singo'nun, sarı kırmızılı ekiple olan kontratı 2030 yılında sona erecek.