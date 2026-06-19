Galatasaraylı Singo o takımı reddetti! Sebebi ortaya çıktı

Galatasaray'ın başarılı stoperi Wilfried Singo ile ilgili flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. 25 yaşındaki savunmacı için Avrupa'dan birçok takımın devreye girdiği ve transfer çalışmalarına başladığı belirtilmişti. Singo için özellikle Portekiz devi Porto'nun ciddi hamlelerde bulunduğu ve yıldız isme resmi teklif yaptığı ifade edilmişti.