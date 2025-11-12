Galatasaraylıları üzen Victor Osimhen gelişmesi: Rapor ortaya çıktı

Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldız oyuncusu Victor Osimhen, dünya devlerinin radarında yer almaya devam ediyor. Sarı kırmızılı takımda, taraftarları üzen bir gelişme yaşandı.
Galatasaray'ın sezon başında 75 milyon euro bonservisle Napoli'den kadrosuna kattığı Victor Osimhen, Avrupa devlerinin dikkatini çekmeye devam ediyor.
Fichajes'in haberine göre; Barcelona, 26 yaşındaki yıldız forveti kadrosuna katmak için harekete geçti.
Barcelona Sportif Direktörü Deco'nun, Osimhen'in profilini ve maliyetini kulübün transfer planlarına uygun bulduğu ifade edildi.
Haberde Deco'nun, Osimhen için 'lider zihniyete sahip, saha içerisinde fark oluşturan bir oyuncu' dediği kaydedildi.
Ayrıca haberde şu ifadeler kullanıldı:
"Victor Osimhen'in transferi, Barcelona'nın kulübün mali durumunu tehlikeye atmadan Lewandowski'nin yerine geçecek bir halef bulma ihtiyacını karşılıyor."
"Osimhen, büyük bir projeye atılmaya hazır, gelişmekte olan bir oyuncu profili sunuyor."