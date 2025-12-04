Yeni Şafak
Gözaltına alınmıştı: Mahkemeden eski milli futbolcuya ev hapsi kararı

Gözaltına alınmıştı: Mahkemeden eski milli futbolcuya ev hapsi kararı

4/12/2025, Perşembe
G: 4/12/2025, Perşembe
Borsa İstanbul'da (BİST) manipülatif fiyat hareketleri iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler arasında tanınmış eski bir milli futbolcu da bulunuyordu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma sonucu adliyeye sevk edilen eski yıldıza mahkeme, tutuksuz yargılanması için ağır bir şart getirdi. Ünlü sporcu, ev hapsi ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Borsa İstanbul'da (BİST) Avrupa Yatırım Holding A.Ş. hisselerinde tespit edilen manipülatif fiyat hareketleri üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı geniş kapsamlı bir soruşturma başlatmıştı.


Soruşturma kapsamında eski futbolcu Gökhan Gönül'ün de aralarında bulunduğu çok sayıda isim gözaltına alınmış ve gözaltına alınan isimler adliyeye sevk edilmişti.


GÖKHAN GÖNÜL'E EV HAPSİ


Borsada manipülasyon iddiasıyla gözaltına alınan eski futbolcu Gökhan Gönül, ev hapsi ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


