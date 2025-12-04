Gözaltına alınmıştı: Mahkemeden eski milli futbolcuya ev hapsi kararı

Borsa İstanbul'da (BİST) manipülatif fiyat hareketleri iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler arasında tanınmış eski bir milli futbolcu da bulunuyordu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma sonucu adliyeye sevk edilen eski yıldıza mahkeme, tutuksuz yargılanması için ağır bir şart getirdi. Ünlü sporcu, ev hapsi ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Borsa İstanbul'da (BİST) Avrupa Yatırım Holding A.Ş. hisselerinde tespit edilen manipülatif fiyat hareketleri üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı geniş kapsamlı bir soruşturma başlatmıştı.



Soruşturma kapsamında eski futbolcu Gökhan Gönül'ün de aralarında bulunduğu çok sayıda isim gözaltına alınmış ve gözaltına alınan isimler adliyeye sevk edilmişti.


