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Göztepe’de sakatlık şoku: 2 hafta yok!

Göztepe’de sakatlık şoku: 2 hafta yok!

14:1814/04/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Süper Lig’in 31. haftasında Göztepe deplasmanda Konyaspor’a 1-0 mağlup oldu. Maçın 7. dakikasında sakatlanarak oyun dışı kalan yıldızın son durumu belli oldu. Yıldız futbolcu sahalardan 2 hafta uzak kalacak.

Süper Lig'de deplasmanda Konyaspor'a tek golle mağlup olup galibiyet hasretini 10 maça çıkaran Göztepe'de Juan şoku yaşanıyor.


Konyaspor maçının 7'nci dakikasında adalesinden sakatlanıp yerini Emersonn'a bırakan Brezilyalı golcünün en az 2 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.


Juan'ın bu hafta cumartesi günü Gürsel Aksel Stadı'nda Beşiktaş'la oynanacak Süper Lig ve 24 Nisan Perşembe günü yine dış sahada Trabzonspor'la Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak yarı final maçına kesin olarak yetişemeyeceği kaydedildi.


Tedavisine başlanan oyuncunun sonraki haftada iç sahadaki Başakşehir karşılaşmasında dahi forma giymesinin zor olduğu kaydedildi. 

Daha önce de sakatlanan Juan yaklaşık 1,5 ay sahalardan uzak kalmıştı. Bu sezon 26 Süper Lig maçına çıkan 23 yaşındaki futbolcu, 7 gol atıp 3 asist yaptı.


Teknik direktör Stanimir Stoilov'un Juan'ın yokluğunda vatandaşı Emersonn'u Romulo'nun yanında sahaya sürmesi bekleniyor.


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