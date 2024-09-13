Göztepe’ye Chelsea’den 12 milyonluk golcü: Transfer %98 bitti!

Molde FK (2021-2022): 2021 yılında Norveç'in köklü kulüplerinden Molde FK'ya transfer oldu. Molde’deki performansı, onun Avrupa'da daha fazla tanınmasına neden oldu. Özellikle Eliteserien'de (Norveç Ligi) oynadığı dönemde attığı gollerle ve hızıyla öne çıktı. Molde formasıyla genç yaşta önemli başarılara imza atan Fofana, Norveç futbolunda kendini kanıtladı.



