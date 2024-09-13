Göztepe’ye Chelsea’den 12 milyonluk golcü: Transfer %98 bitti!

Süper Lig’in yeni ekiplerinden Göztepe sezona damga vuracak transferi açıklamaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar Premier Lig devi Chelsea’de forma giyen yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak üzere. Detaylar haberimizde.
Göztepe, Premier Lig ekibi Chelsea'nin genç golcüsü David Datro Fofana'yı kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
Fabrizio Romano'nun haberine göre, Fofana'nın AEK'ye transferinin iptal olmasının ardından, Göztepe Chelsea ile anlaşmaya vardı.
Chelsea, 1 Ocak'tan itibaren Fofana'yı geri çağırma hakkına sahip.
21 yaşındaki Fildişi Sahilli forvet, geçtiğimiz sezon Burnley formasıyla 15 maçta 4 gol ve 1 asistlik performans sergilemişti.
David Datro Fofana kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?
David Datro Fofana, 22 Aralık 2002 doğumlu Fildişi Sahilli futbolcudur. Forvet pozisyonunda oynayan Fofana, güçlü fizik yapısı, hız ve bitiriciliği ile tanınır.
Kariyeri ve Oynadığı Takımlar
AFAD Djékanou (2019-2021): Fofana, profesyonel kariyerine Fildişi Sahili'nin AFAD Djékanou takımında başladı. Burada gösterdiği performansla dikkat çekti ve kısa sürede Avrupa kulüplerinin radarına girdi.
Molde FK (2021-2022): 2021 yılında Norveç'in köklü kulüplerinden Molde FK'ya transfer oldu. Molde’deki performansı, onun Avrupa'da daha fazla tanınmasına neden oldu. Özellikle Eliteserien'de (Norveç Ligi) oynadığı dönemde attığı gollerle ve hızıyla öne çıktı. Molde formasıyla genç yaşta önemli başarılara imza atan Fofana, Norveç futbolunda kendini kanıtladı.
Chelsea (2023-2024): Ocak 2023'te, Premier Lig devi Chelsea tarafından transfer edildi. Chelsea'de genç bir yetenek olarak uzun vadeli bir proje olarak görülen Fofana, potansiyeliyle dikkat çekiyor. Chelsea'nin kadro planlamasında gelecek yıllarda önemli bir rol oynaması bekleniyor.
Union Berlin (2023 - Kiralık): 2023-2024 sezonunda, daha fazla oynama şansı bulabilmesi için Union Berlin'e kiralandı.