Hakem Ali Yılmaz'ın Süper Lig maçındaki kararları büyük tartışma çıkardı

Süper Lig’in 13. haftasında Göztepe ile Kocaelispor arasında oynanan mücadelede hakem Ali Yılmaz’ın ilk yarıdaki yönetimi yoğun eleştiri aldı. İki ayrı pozisyonda kırmızı karta başvuran Yılmaz, her iki kararı da VAR uyarısıyla geri çekti.
Göztepe-Kocaelispor maçının hakemi Ali Yılmaz’ın ilk yarıdaki kararları büyük tartışma çıkardı. Maçın seyrini etkileyebilecek hatalar yapan hakem Yılmaz, VAR'dan gelen uyarılar sonrası kararlarını değiştirdi.
Kocaelispor'un savunmacısı Botond Balogh’un rakibine yaptığı faul sonrası Ali Yılmaz, doğrudan kırmızı karta yöneldi. Ancak VAR incelemesinin ardından pozisyonu yeniden izleyen Yılmaz, kırmızı kartı iptal etti ve oyuncuya sarı kartını gösterdi.
İlerleyen dakikalarda bu kez Göztepeli Novatus Miroshi kırmızı kartla cezalandırıldı. VAR’ın devreye girmesiyle ikinci kez monitöre giden Yılmaz, bu kırmızı kartı da geri aldı. Üst üste gelen kart değişiklikleri büyük şaşkınlığa neden oldu.
Futbolseverler, maçtaki skandal kararları nedeniyle Ali Yılmaz'a sosyal medya hesaplarından tepki gösterdi. İşte o yorumlardan bazıları:
Ali Yılmaz, Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbide düdük çalmıştı. Yılmaz, sarı-lacivertlilerin 3-2 kazandığı derbide siyah-beyazlı takımdan futbolcu Orkun Kökçü ve teknik direktör Sergen Yalçın'a kırmızı kart göstermişti.