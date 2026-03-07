Harry Kane'in tek rakibi bir Türk: Çoğu insan adını bile bilmiyor ama o peynir ekmek gibi gol atıyor

Teknik direktör Bektaş: "Kemal’in kalitesi tartışılmaz"





Teknik direktör Bayram Bektaş, Kemal Rüzgar’ın önemli bir gol sayısına ulaştığını dile getirdi.





Kemal Rüzgar'ın kalitesinin "tartışılmaz" olduğunu ifade eden Bektaş, "Kemal’in kalitesi tartışılmaz. Gol attığında hep birlikte mutlu oluyoruz. İnşallah nazar değmez, çünkü oyuncularım çok konuşuluyor ve talihsiz sakatlıklar yaşayabiliyor. Bu nedenle Kemal’in sağlıklı şekilde yoluna devam etmesini diliyorum. Takım olarak ona ihtiyacımız var. Bugün 29 gole ulaşmış bir oyuncudan söz ediyoruz. Bu rakam, dünya liglerinde bile dikkati çeken bir istatistik. Örneğin Harry Kane ile kıyaslanan bir gol sayısı bu. Geçmişte bu seviyeleri Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi gibi isimlerde görüyorduk. Böylesine bir performansı kendi takımımda görmek beni ayrıca mutlu ediyor" değerlendirmesinde bulundu.



