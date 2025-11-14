Hasan Şaş Galatasaraylı yıldızın durumuna dikkat çekti: En zayıf halka olmuş

Galatasaray'ın efsane isimlerinden Hasan Şaş, sarı-kırmızılı takımın mevcut kadrosundaki dengeyi eleştirdi. Şaş, takımdaki yıldız oyuncunun dışarıda bırakılmasına gönlünün razı olmadığını belirtti.
Galatasaray'ı sporON YouTube kanalında değerlendiren Hasan Şaş, Sallai'ye dikkat çekerek yedek bırakılmasından hoşnut olmadığını aktardı. Hasan Şaş şu ifadeleri kullandı:
"Sallai en zayıf halka olmuş takımda. Takımda bir kişi oynayacaksa Sallai dışarıda. Hep takımın bir Sallai eksikliği oluyor. Aslında bu biraz kadro adaletsizliğine de dönebilir."
"Onun için Sallai'nin dışarıda kalmasına gönlüm razı olmuyor açık söyleyeyim. Mesela Icardi oynadı, Sallai dışarıda kaldı... Futbolcuların içine de girebilir sirayet edebilir bu olay."