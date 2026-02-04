Hasan Şaş ‘hemen alın’ çağrısında bulundu: Binlerce Galatasaray taraftarı sosyal medyaya akın etti

Galatasaray efsanesi Hasan Şaş, orta sahadaki "yumuşak karnı" bitirecek ismi açıkladı. Şaş Real Betis forması giyen İspanyol yıldız için "Gözü kapalı alırım, Manchester City'li Rodri'nin daha hızlısı ve çalım atanı" diyerek yönetime çağrıda bulundu. Yıldız futbolcu için binlerce taraftar hashtag başlattı. İşte detaylar.
Hasan Şaş, Galatasaray'ın transfer gündemini SporON Youtube kanalında değerlendirdi.
"RODRI'NİN HIZLISI, ÇALIM ATANI"
"Real Betis'li oyuncu, Sergi Altimira'yı izledik. Gözün kapalı al diyorum. Sağlam basıyor adam. Bu oyuncunun üstünde durmak lazım. Manchester City'de oynayan Rodri'nin hızlısı, sağa sola çalım atanı, iki tarafa da top çıkarabilen, çok iyi bir oyuncu."
"GALATASARAY, ALTIMIRA'YI ALMALI"
"Ligin önemli takımları var, önemli maçlar var! Torreira'nın üzerine yükü bindirdin, adamı dinlendiremiyorsun. Yeni gelen oyuncular tamam ama Juventus maçını kurtaracak oyuncu profili değiller! Gerçekle yüzleşin, 2 gün var, Galatasaray Altimira'yı almalı."
"ORTA SAHAYI DOLDURUR"
"Nhaga, Lemina kadar oynar mı, Torreira kadar oynar mı? Ama bu oyuncu mesela hiç öyle değil. Alır formayı. Yani Galatasaray'ın orta sahasını doldurur, doldurabilen bir oyuncu. 14 maç kalmış ve Şampiyonlar Ligi'nde iki maç kalmış. Artık baskısı yüksek, stresi yüksek, sahada kondisyonun yüksek olacağı, sahaya tecrübe, akıl koyacağın oyuncu bana lazım."
"OYUN AKLI YOK"
"Mertens gittiğinden beri Galatasaray’ın oyun aklı yok."
"BÜYÜK TAKIMIN EN AZ 3 FORVETİ OLMALI"
"Sen Göztepe, Samsun, Trabzon, Beşiktaş deplasmanlarına Icardi’yle çıkamazsın. Büyük takımın en az 3 tane forveti olmalı."
"OKAN BURUK, 11'İNDEN VAZGEÇMEZ"
"Okan Buruk alışkanlıklarından vazgeçmez. Ana 11'inden vazgeçmez. Galatasaray, Samsun, Göztepe, Beşiktaş ve Trabzonspor maçına bir problem olmazsa bu kadroyla çıkacak. Eğer transfer olmazsa iki 6 numarayla oynarım. Noa Lang veya Yunus'tan bir sol açık yaratırım. Deplasmanlarda Barış Alper'i Osimhen'in arkasında gezgin forvet oynatırım."
"İLKAY, LİDERLİK YAPMALI"
"İlkay Gündoğan’ın fiziksel olarak hazır olması ve takıma liderlik yapması lazım."