Hugo Ekitike'ye ağır ceza! Gördüğü kırmızı kart pahalıya mal oldu

Liverpool'un Fransız futbolcusu Hugo Ekitike, Southampton'la oynadıkları maçta formasını çıkardığı için ikinci sarıdan kırmızı kart görmüştü. Yıldız futbolcuya bu hareketi pahalıya mal oldu.
İngiltere Lig kupasında Liverpool, Southampton ile karşı karşıya gelmişti.
Mücadelede gol atan Hugo Ekitike, kutlama sırasında formasını çıkardığı için ikinci sarı karttan kırmızı kart görmüştü.
Daily Mail'de yer alan habere göre bu hareket Fransız futbolcuya pahalıya mal oldu.
Liverpool, oyuncuyu cezalandırma kararı alırken gen yıldızın iki haftalık maaşının kesileceği bildirildi.