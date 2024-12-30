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Icardi'den kulübe sürpriz mesaj! Herkesi şaşırtacak

Icardi'den kulübe sürpriz mesaj! Herkesi şaşırtacak

09:3030/12/2024, Pazartesi
G: 30/12/2024, Pazartesi
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Galatasaray'da yaşadığı sakatlık sonrası Arjantin'de ameliyat olan Mauro Icardi'nin, sahalara dönüşüyle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Yıldız futbolcunun konuyla alakalı, sarı-kırmızılı kulübe bir mesaj yolladığı öne sürülüyor. İşte detaylar...

Galatasaray'ın Avrupa Ligi'nde Tottenham ile oynadığı karşılaşmada çapraz bağları kopan Mauro Icardi'nin sezonu kapadığı belirtiliyordu.

Operasyon geçiren ve ardından rehabilitasyon çalışmalarına başlayan Arjantinli yıldız, sezon bitmeden sahalara dönmek istiyor.

Galatasaray sağlık ekibiyle sürekli iletişim halinde olan Icardi, Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre yolladığı mesajda "Sezonu kapatmadım" dedi.

Arjantin'de özel bir fizyoterapi merkezinde çalışmalarını sürdüren Icardi'nin her gün 2-3 saatini rehabilitasyona ayırdığı aktarıldı.

Galatasaray'ın sağlık ekibiyle görüntülü konuşan Icardi'nin mayısta sahalara döneceğini ve atacağı gollerle şampiyonluğa katkı sağlayacağını söylediği öne sürüldü.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaparak Icardi'nin sözleşmesini dondurmak istemediklerini belirtmişti.

Icardi bu sezon Galatasaray formasıyla 14 maçta boy gösterdi.

31 yaşındaki santrfor bu karşılaşmalarda 6 gol ve 2 asistlik skor katkısı yaptı.

#Mauro Icardi
#Galatasaray
#Süper Lig

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