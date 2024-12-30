Icardi'den kulübe sürpriz mesaj! Herkesi şaşırtacak

Galatasaray'da yaşadığı sakatlık sonrası Arjantin'de ameliyat olan Mauro Icardi'nin, sahalara dönüşüyle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Yıldız futbolcunun konuyla alakalı, sarı-kırmızılı kulübe bir mesaj yolladığı öne sürülüyor. İşte detaylar...

1 /8 Galatasaray'ın Avrupa Ligi'nde Tottenham ile oynadığı karşılaşmada çapraz bağları kopan Mauro Icardi'nin sezonu kapadığı belirtiliyordu.

2 /8 Operasyon geçiren ve ardından rehabilitasyon çalışmalarına başlayan Arjantinli yıldız, sezon bitmeden sahalara dönmek istiyor.

3 /8 Galatasaray sağlık ekibiyle sürekli iletişim halinde olan Icardi, Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre yolladığı mesajda "Sezonu kapatmadım" dedi.

4 /8 Arjantin'de özel bir fizyoterapi merkezinde çalışmalarını sürdüren Icardi'nin her gün 2-3 saatini rehabilitasyona ayırdığı aktarıldı.

5 /8 Galatasaray'ın sağlık ekibiyle görüntülü konuşan Icardi'nin mayısta sahalara döneceğini ve atacağı gollerle şampiyonluğa katkı sağlayacağını söylediği öne sürüldü.

6 /8 Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaparak Icardi'nin sözleşmesini dondurmak istemediklerini belirtmişti.

7 /8 Icardi bu sezon Galatasaray formasıyla 14 maçta boy gösterdi.