Icardi’den Okan Buruk’a olay gönderme: Basın toplantısında yaptığı şaka gündem oldu

Süper Kupa finali öncesi dün akşam Galatasaray ve Fenerbahçe ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıya Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk ve Icardi, Fenerbahçe’den ise Tedesco ve Semedo katıldı. Kupanın boyutunu gören dünyaca ünlü santrfor, eliyle kupanın boyunu işaret edip teknik direktör Okan Buruk'a dönerek yaptığı şakayla salonu yıktı geçti. Arjantinli yıldızın bu hareketi sosyal medyada tepkilere yol açtı.
Turkcell Süper Kupa finali öncesi Galatasaray ve Fenerbahçe’nin basın toplantısı renkli anlara sahne oldu.
Sarı-kırmızılıların Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, kupanın boyutunu görünce teknik direktör Okan Buruk'a esprili bir şaka yaptı ve salondakileri güldürdü.
Basın toplantısında kupanın sergilendiği sırada Icardi, kupaya yaklaşıp eliyle boyunu işaret ederek "Bu kadar mı?" dercesine bir hareket yaptı ve hemen yanındaki Okan Buruk'a dönüp güldü.
Bu samimi ve esprili hareket, teknik direktör Buruk'un da gülmesine neden olurken, salonu yıktı geçirdi. Icardi'nin kupanın "kısa" geldiğine dair yaptığı bu gönderme, sosyal medyada hızla viral oldu ve taraftarlar arasında büyük ilgi gördü. İşte yapılan bazı o yorumlar…