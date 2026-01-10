Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Icardi’den Okan Buruk’a olay gönderme: Basın toplantısında yaptığı şaka gündem oldu

Icardi’den Okan Buruk’a olay gönderme: Basın toplantısında yaptığı şaka gündem oldu

11:0510/01/2026, Cumartesi
G: 10/01/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Süper Kupa finali öncesi dün akşam Galatasaray ve Fenerbahçe ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıya Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk ve Icardi, Fenerbahçe’den ise Tedesco ve Semedo katıldı. Kupanın boyutunu gören dünyaca ünlü santrfor, eliyle kupanın boyunu işaret edip teknik direktör Okan Buruk'a dönerek yaptığı şakayla salonu yıktı geçti. Arjantinli yıldızın bu hareketi sosyal medyada tepkilere yol açtı.

Turkcell Süper Kupa finali öncesi Galatasaray ve Fenerbahçe’nin basın toplantısı renkli anlara sahne oldu.

Sarı-kırmızılıların Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, kupanın boyutunu görünce teknik direktör Okan Buruk'a esprili bir şaka yaptı ve salondakileri güldürdü.



Basın toplantısında kupanın sergilendiği sırada Icardi, kupaya yaklaşıp eliyle boyunu işaret ederek "Bu kadar mı?" dercesine bir hareket yaptı ve hemen yanındaki Okan Buruk'a dönüp güldü.


Bu samimi ve esprili hareket, teknik direktör Buruk'un da gülmesine neden olurken, salonu yıktı geçirdi. Icardi'nin kupanın "kısa" geldiğine dair yaptığı bu gönderme, sosyal medyada hızla viral oldu ve taraftarlar arasında büyük ilgi gördü. İşte yapılan bazı o yorumlar…


#Icardi
#Okan Buruk
#Süper Kupa
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bayburt TOKİ kura çekimi ne zaman? TOKİ Bayburt kuraya katılacaklar isim listesi 2025 açıklandı mı?