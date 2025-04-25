Icardi'nin planı belli oldu! İstanbul'a dönecek ama...

1+1 yıl daha sözleşmesi bulunan Icardi, boşanma aşamasında olduğu için hayatını 5 aydır Arjantin'de sürdürüyor. Sabah'ta yer alan habere göre golcü oyuncu, kızlarının velayetini alarak İstanbul'a dönmenin planlarını yapıyor.