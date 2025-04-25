Icardi'nin planı belli oldu! İstanbul'a dönecek ama...

Trendyol Süper Lig'de liderliğini sürdüren, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise finale yükselen Galatasaray'da gözler Eyüpspor maçına çevrildi. Diğer yandan sarı-kırmızılı takımda uzun süredir sakatlığı bulunan yıldız golcü Mauro Icardi'nin son durumu da belli oldu.
UEFA Avrupa Ligi aşamasında 7 Kasım 2024'te oynanan Tottenham karşılaşmasında çapraz bağlarını koparan Icardi'den müjdeli haber geldi.
Icardi, ülkesi Arjantin'de ameliyat oldu ve rehabilitasyon sürecini ülkesinde geçirmeye devam ediyor.
Özel fizyoterapistiyle neredeyse 7/24 yaşayan ve antrenman yapan deneyimli futbolcu, tam 5 ay sonra topla çalışmalara başladı.
Galatasaray'da yeni sezona kendisini hazırlayan Arjantinli süperstarın, Mayıs ayı içinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
Tekrar detaylı sağlık kontrolünden geçecek olan Icardi, Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarını kaçırmak istemiyor. Sarı-kırmızılı taraftarlar, çok özledikleri yıldız golcünün yolunu dört gözle bekliyor.
1+1 yıl daha sözleşmesi bulunan Icardi, boşanma aşamasında olduğu için hayatını 5 aydır Arjantin'de sürdürüyor. Sabah'ta yer alan habere göre golcü oyuncu, kızlarının velayetini alarak İstanbul'a dönmenin planlarını yapıyor.
32 yaşındaki futbolcu, sakatlığı nedeniyle bu sezon sadece 14 maça çıkabildi ve 6 gol 2 asistlik performans sergiledi. Galatasaray ile toplamda 87 maça çıkan Mauro Icardi, söz konusu maçlarda 61 gol 22 asist katkısı sağladı.
Arjantinli yıldız, Süper Lig'in 2023-2024 sezonunu, attığı 25 golle gol kralı olarak tamamlamayı başarmıştı. Mauro Icardi'nin kulübü Galatasaray ile olan mevcut sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.