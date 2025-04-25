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Icardi'nin planı belli oldu! İstanbul'a dönecek ama...

Icardi'nin planı belli oldu! İstanbul'a dönecek ama...

11:3325/04/2025, Cuma
G: 25/04/2025, Cuma
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Trendyol Süper Lig'de liderliğini sürdüren, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise finale yükselen Galatasaray'da gözler Eyüpspor maçına çevrildi. Diğer yandan sarı-kırmızılı takımda uzun süredir sakatlığı bulunan yıldız golcü Mauro Icardi'nin son durumu da belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi aşamasında 7 Kasım 2024'te oynanan Tottenham karşılaşmasında çapraz bağlarını koparan Icardi'den müjdeli haber geldi.

Icardi, ülkesi Arjantin'de ameliyat oldu ve rehabilitasyon sürecini ülkesinde geçirmeye devam ediyor.

Özel fizyoterapistiyle neredeyse 7/24 yaşayan ve antrenman yapan deneyimli futbolcu, tam 5 ay sonra topla çalışmalara başladı.

Galatasaray'da yeni sezona kendisini hazırlayan Arjantinli süperstarın, Mayıs ayı içinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Tekrar detaylı sağlık kontrolünden geçecek olan Icardi, Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarını kaçırmak istemiyor. Sarı-kırmızılı taraftarlar, çok özledikleri yıldız golcünün yolunu dört gözle bekliyor.


1+1 yıl daha sözleşmesi bulunan Icardi, boşanma aşamasında olduğu için hayatını 5 aydır Arjantin'de sürdürüyor. Sabah'ta yer alan habere göre golcü oyuncu, kızlarının velayetini alarak İstanbul'a dönmenin planlarını yapıyor.

32 yaşındaki futbolcu, sakatlığı nedeniyle bu sezon sadece 14 maça çıkabildi ve 6 gol 2 asistlik performans sergiledi. Galatasaray ile toplamda 87 maça çıkan Mauro Icardi, söz konusu maçlarda 61 gol 22 asist katkısı sağladı.

Arjantinli yıldız, Süper Lig'in 2023-2024 sezonunu, attığı 25 golle gol kralı olarak tamamlamayı başarmıştı. Mauro Icardi'nin kulübü Galatasaray ile olan mevcut sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

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