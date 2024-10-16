Mainz 05 (2009-2014):





2009 yılında Bundesliga ekibi Mainz 05'in teknik direktörlüğüne getirildi. Burada, takımıyla Bundesliga'da başarılı sonuçlar aldı ve genç oyunculara önem veren bir yapıyla tanındı.

Mainz’da beş sezon boyunca çalıştı ve bu süre zarfında takımı istikrarlı bir şekilde ligde tutmayı başardı.