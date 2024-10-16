İngiltere Milli Takımı’nda 8 yıl görev yapan Gareth Southgate görevine temmuz ayında son vermişti. Tecrübeli teknik adamdan boşalan koltuğa geçici süre Lee Carsley getirildi. İngiltere Futbol Federasyonu yeni teknik direktörü açıkladı. Peki, İngiltere Milli Takımı’nın teknik direktörü kim oldu? İşte detaylar.
İngiltere Futbol Federasyonu, teknik direktörlük görevine Thomas Tuchel'in getirildiğini açıkladı.
Son olarak Bayern Münih'i çalıştıran Thomas Tuchel, İngiltere Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü oldu.
İngiltere Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada Alman çalıştırıcının 2025'te görevine başlayacağı belirtildi.
Gareth Southgate'in istifasının ardından koltuk geçici olarak 2021'den bu yana İngiltere 21 Yaş Altı Milli Takımı'nı çalıştıran Lee Carsley'e emanet edilmişti.
Thomas Tuchel, Alman futbol menajeri ve eski futbolcudur. 29 Ağustos 1973 tarihinde Krumbach, Batı Almanya'da doğmuştur. Günümüzde dünya futbolunun önde gelen teknik direktörlerinden biri olarak tanınmaktadır.
Teknik Direktörlük Kariyeri
Thomas Tuchel'in antrenörlük kariyeri, oyunculuğa kıyasla çok daha parlak ve uluslararası düzeyde ses getiren bir yolculuk oldu:
Augsburg II (2007-2008):
Antrenörlük kariyerine eski kulübü Augsburg'da genç takımlar seviyesinde başladı ve kısa sürede yeteneklerini göstermeyi başardı.
Mainz 05 (2009-2014):
2009 yılında Bundesliga ekibi Mainz 05'in teknik direktörlüğüne getirildi. Burada, takımıyla Bundesliga'da başarılı sonuçlar aldı ve genç oyunculara önem veren bir yapıyla tanındı.
Mainz’da beş sezon boyunca çalıştı ve bu süre zarfında takımı istikrarlı bir şekilde ligde tutmayı başardı.
Borussia Dortmund (2015-2017):
2015 yılında, Jürgen Klopp'un yerine Borussia Dortmund teknik direktörlüğüne getirildi.
Dortmund’da iki sezon boyunca görev yaptı ve 2017 yılında DFB-Pokal (Almanya Kupası) şampiyonluğunu kazandı. Bu başarı, onun kariyerinin ilk büyük kupası oldu.
2017'de kulüple yaşadığı anlaşmazlıklar nedeniyle görevinden ayrıldı.
Paris Saint-Germain (2018-2020):
2018 yılında Fransa'nın dev kulübü Paris Saint-Germain (PSG)'nin teknik direktörlüğünü üstlendi.
PSG’de görev yaptığı süre boyunca iki Ligue 1 şampiyonluğu, bir Coupe de France ve bir Coupe de la Ligue kazandı.
2020 yılında UEFA Şampiyonlar Ligi'nde takımı final oynadı, ancak finalde Bayern Münih’e yenildi.
2020'nin sonunda kulüple yaşadığı yönetimsel anlaşmazlıklar nedeniyle PSG'den ayrıldı.
Chelsea FC (2021-2022):
Ocak 2021'de, İngiltere Premier League ekibi Chelsea’nin başına geçti. Chelsea'de kısa sürede takım üzerinde etkisini gösterdi.
Aynı yıl, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea’yi şampiyon yaparak kulüp tarihine geçti.
2021-2022 sezonunda, UEFA Süper Kupa ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası zaferleri de kazandı.
Eylül 2022’de kulüp içi anlaşmazlıklar ve alınan sonuçlar nedeniyle Chelsea’den ayrıldı.
Bayern Münih (2023-2024):
Mart 2023'te Bayern Münih'in teknik direktörlüğüne getirildi.
Görevine başladıktan kısa bir süre sonra, Bayern Münih’i Bundesliga’da şampiyonluğa taşıdı ve Alman futbolunun zirvesinde kalmayı sürdürdü.
Bayern Münih'te, Avrupa'nın en büyük kulüplerinden birini çalıştırmaya devam etmektedir.