EURO 2024 B Grubu ikinci maçında İspanya ve İtalya karşı karşıya gelecek. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. 3 puana sahip iki takım galibiyet alması halinde gruptan çıkma adına büyük bir avantaj elde edecek. İspanya - İtalya maç kadrosu ve muhtemel 11’ler haberimizde.
EURO 2024 B Grubu’nda bu akşam saat 22.00’de İspanya ve İtalya kozlarını paylaşacak.
Nefes kesecek maç TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
Büyük turnuvalar (Dünya Kupası & Avrupa Şampiyonası) tarihinde 11'inci kez karşılaşmaya hazırlanan İspanya ile İtalya, birbirlerine en fazla rakip olan iki Avrupa ülkesi konumunda.
2008'den bu yana üst üste beşinci Avrupa Şampiyonası'nda da eşleşen iki ülke, bu alandaki en uzun serinin de sahipleri.
İspanya ile oynadığı son 10 büyük turnuva maçının (Dünya Kupası & Avrupa Şampiyonası) sadece birini kaybeden İtalya (4G 5B; seri penaltılar hariç), tek yenilgisini EURO 2012 finalinde aldı (0-4).
İtalya ile oynadığı son iki maçı kazanan İspanya, bugüne kadar rakibi karşısında üst üste üç galibiyet aldığı bir süreç yaşamadı.
Bugüne kadar Avrupa Şampiyonası'nın "son şampiyonu" unvanına sahip takımlarla oynadığı üç maçı da kazanan İspanya, bunu başardığı üç turnuvada da final oynadı (1964; 2-1 vs Sovyetler Birliği, 1984; 1-0 vs Batı Almanya & 2008; 2-1 vs Yunanistan).
Avrupa Şampiyonası'nda oynadığı son 10 maçı kaybetmeyen İtalya (7G 3B), bu seriyi 2016'da İspanya'yı 2-0 mağlup ederek başlattı.
Luis de la Fuente yönetiminde çıktığı 11 maçın sadece birinden mağlup ayrılan (9G 1B) ve son yedi karşılaşmanın tamamını kazanan İspanya, üst üste sekiz galibiyet aldığı son süreci Ekim 2016-Ekim 2017 arasında yaşadı.
Çıktığı son 12 maçın sadece birini kaybeden İtalya (8G 3B), tek yenilgisini bu turnuvanın eleme aşamasında İngiltere'ye 3-1 mağlup olarak aldı (Ekim 2023).
Büyük turnuvalarda (Dünya Kupası & Avrupa Şampiyonası) çıktığı 15 maçta 10 gol atan Alvaro Morata, İspanya tarihinde David Villa'nın (13) ardından çift haneli sayılara ulaşan ikinci oyuncu oldu.
İtalya formasıyla çıktığı son yedi maçta beş golde pay sahibi olan Nicolo Barella (2 gol & 3 asist), son iki karşılaşmada da gol sevinci yaşadı ve milli takım kariyerinin en uzun serisini yakalamak istiyor.
Fabian Ruiz, İspanya'nın Hırvatistan'ı 3-0 mağlup ettiği maçta iki golde pay sahibi oldu (1 gol & 1 asist). Ruiz'in ilk maçına çıktığı Haziran 2019'dan bu yana İspanyol orta sahadan (8) daha fazla asist yapan tek isim Jordi Alba (9).
İSPANYA - İTALYA MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11’LER
İSPANYA
23 Unai Simon
2 Dani Carvajal
3 Robin Le Normand
4 Nacho
24 Marc Cucurella
8 Fabian Ruiz
16 Rodri
20 Pedri
7 Alvaro Morata
17 Nico Williams
19 Lamine Yamal
İTALYA
1 Gianluigi Donnarumma
2 Giovanni Di Lorenzo
3 Federico Dimarco
5 Riccardo Calafiori
23 Alessandro Bastoni
7 Davide Frattesi
8 Jorginho
10 Lorenzo Pellegrini
14 Federico Chiesa
18 Nicolo Barella
9 Gianluca Scamacca