İspanyollar resmen duyurdu: Simeone gidiyor, Türk hoca takımın başına geçiyor!

Atletico Madrid’de 15 yıllık Simeone devri kapanıyor mu? İspanyol devinde Inter yolcusu olan Simeone’nin yerine, Shakhtar Donetsk ile harikalar yaratan genç Türk çalıştırıcı listenin ilk sırasına yerleşti.
Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan için flaş bir iddia ortaya atıldı. Fichajes'te yer alan habere göre; İspanyol ekibinde teknik direktör Diego Simeone'nin sezon sonunda takımda kalıp kalmayacağı belirsizliği sürüyor.
Simeone'nin Inter'e gideceği konuşulurken, Arda Turan'ın bu koltuk için en güçlü adaylar arasında olduğu belirtildi.
Haberde, 39 yaşındaki genç çalıştırıcının kulübün DNA'sına uyduğu ifade edildi. Ayrıca Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk ile gösterdiği başarılı performans ile Atletico Madrid'in radarına girdiği vurgulandı.
DİĞER ADAY FILIPE LUIS
İspanyol ekibinin beğendiği bir diğer isim ise Filipe Luis oldu. Kısa süre önce Flamengo’dan ayrılan Brezilyalı teknik direktör, sınırlı antrenörlük deneyimine rağmen modern futbol anlayışı ve rekabetçi karakteriyle dikkat çekti.
Yönetim kurulu, Filipe Luis’in kulübün futbol felsefesine uygun bir profil olduğuna inanıyor. Ayrıca Metropolitano Stadı’nın beklentilerini iyi analiz edebildiği ve kulüp yapısıyla güçlü bir bağ kurabileceği değerlendiriliyor.
GELECEK SIMEONE'YE BAĞLI
Son olarak Atletico Madrid'in sezon sonunda Diego Simeone'ye bağlı olarak teknik direktör kararını vereceğı belirtildi.