Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
İspanyollar resmen duyurdu: Simeone gidiyor, Türk hoca takımın başına geçiyor!

İspanyollar resmen duyurdu: Simeone gidiyor, Türk hoca takımın başına geçiyor!

14:194/03/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

Atletico Madrid’de 15 yıllık Simeone devri kapanıyor mu? İspanyol devinde Inter yolcusu olan Simeone’nin yerine, Shakhtar Donetsk ile harikalar yaratan genç Türk çalıştırıcı listenin ilk sırasına yerleşti.

Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan için flaş bir iddia ortaya atıldı. Fichajes'te yer alan habere göre; İspanyol ekibinde teknik direktör Diego Simeone'nin sezon sonunda takımda kalıp kalmayacağı belirsizliği sürüyor. 


Simeone'nin Inter'e gideceği konuşulurken, Arda Turan'ın bu koltuk için en güçlü adaylar arasında olduğu belirtildi.


Haberde, 39 yaşındaki genç çalıştırıcının kulübün DNA'sına uyduğu ifade edildi. Ayrıca Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk ile gösterdiği başarılı performans ile Atletico Madrid'in radarına girdiği vurgulandı.


DİĞER ADAY FILIPE LUIS


İspanyol ekibinin beğendiği bir diğer isim ise Filipe Luis oldu. Kısa süre önce Flamengo’dan ayrılan Brezilyalı teknik direktör, sınırlı antrenörlük deneyimine rağmen modern futbol anlayışı ve rekabetçi karakteriyle dikkat çekti.


Yönetim kurulu, Filipe Luis’in kulübün futbol felsefesine uygun bir profil olduğuna inanıyor. Ayrıca Metropolitano Stadı’nın beklentilerini iyi analiz edebildiği ve kulüp yapısıyla güçlü bir bağ kurabileceği değerlendiriliyor.


GELECEK SIMEONE'YE BAĞLI


Son olarak Atletico Madrid'in sezon sonunda Diego Simeone'ye bağlı olarak teknik direktör kararını vereceğı belirtildi.


#Atletico Madrid
#Simeone
#Arda Turan
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kolonya dökünmek orucu bozar mı? Diyanet açıklaması