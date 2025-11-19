İspanyollar Türkiye'yi konuşuyor: Matadorlar'ın hikayesini çöpe attı

FIFA 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde İspanya ile 2-2 berabere kalan Türkiye A Millî Takımı, Avrupa basınında manşetlere taşındı. Ev sahibi İspanya'nın tarihi yenilmezlik serisini tehlikeye atan ve kalesinde ilk defa gol gören Ay-Yıldızlılar, özellikle ikinci yarıdaki geri dönüşle dikkat çekti. Milli kaleci Altay Bayındır'ın üstün performansı, İtalyan spor medyası tarafından övgüyle karşılandı.
FIFA 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde oynanan kritik İspanya-Türkiye mücadelesi 2-2 eşitlikle sona ererken, karşılaşmanın yankıları İber Yarımadası'ndan İtalya'ya kadar geniş bir alanda hissedildi. Maç, İspanya'nın uzun süredir koruduğu "eleme maçlarında yenilmezlik" ve "golsüz seri" gibi prestijli unvanlarına ciddi bir gölge düşürdü
İspanya'nın önde gelen spor gazetesi Marca, manşetini "Rekorla Dünya Kupası'na" başlığıyla atsa da, haberin içeriğinde Türkiye'nin performansına geniş yer verdi. İspanya'nın eleme maçlarında üst üste 13. kez mağlup olmadan Dünya Kupası'na gitme başarısını vurgulayan gazete, 31 maçlık resmî karşılaşmalarda yenilmezlik rekorunu İtalya ile egale etme başarısını hatırlattı. Ancak İspanyolları asıl şaşırtan, Türkiye'nin ikinci yarıdaki oyuna damga vuran reaksiyonuydu.
İspanyol AS Gazetesi de, “Gösterişsiz Mutluluk” başlığıyla beraberliğin yarattığı hayal kırıklığını dile getirse de, Altay Bayındır'ın kurtarışlarına dikkat çekmeyi ihmal etmedi: “Olmo, 29 ve 31. dakikalarda iki kez gole yaklaştı ama kaleci Altay Bayındır, 'Buradan geçemezsin' dedi.” El Pais gazetesi ise, “İspanya bir anlık ölümlülüğü tattı” ifadesiyle Türkiye'nin, ilk maçta gösterdiğinden çok daha üstün bir performans sergilediğinin altını çizdi. Türkiye'nin bu beraberliği, Avrupa futbol kamuoyunda Ay-Yıldızlılar'ın Dünya Kupası yolundaki iddiasını bir kez daha gösterdi.
İspanyol basını, Türkiye'nin sergilediği direncin altını çizerken, İspanya’nın eleme grubunu gol yemeden bitirme hayalinin suya düştüğüne dikkat çekti. İlk beş maçta kalesini gole kapatmayı başaran İspanya’nın bu serisi, genç Türk oyuncu Deniz Gül’ün vuruşuyla bozuldu.
İspanya için asıl darbe ise ikinci yarının hemen başında geldi. Orta saha oyuncusu Salih Özcan’ın ceza sahası dışından sert şutuyla skorun 2-1'e gelmesi, ev sahibi ekibi şaşkına çevirdi. Marca, bu anları okuyucularına “İspanya için ceza sadece ilk golle sınırlı kalmadı. İkinci yarının hemen başında Salih Özcan’ın sağ ayağıyla gönderdiği füze skoru tersine çevirdi. Türklerin kutlaması büyüktü.” cümleleriyle aktardı.