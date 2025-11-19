İspanyollar Türkiye'yi konuşuyor: Matadorlar'ın hikayesini çöpe attı

İspanyol AS Gazetesi de, “Gösterişsiz Mutluluk” başlığıyla beraberliğin yarattığı hayal kırıklığını dile getirse de, Altay Bayındır'ın kurtarışlarına dikkat çekmeyi ihmal etmedi: “Olmo, 29 ve 31. dakikalarda iki kez gole yaklaştı ama kaleci Altay Bayındır, 'Buradan geçemezsin' dedi.” El Pais gazetesi ise, “İspanya bir anlık ölümlülüğü tattı” ifadesiyle Türkiye'nin, ilk maçta gösterdiğinden çok daha üstün bir performans sergilediğinin altını çizdi. Türkiye'nin bu beraberliği, Avrupa futbol kamuoyunda Ay-Yıldızlılar'ın Dünya Kupası yolundaki iddiasını bir kez daha gösterdi.