İspanyolları şaşırtan görüntü: Arda Güler'in hareketi gollerinden daha çok konuşuldu

Real Madrid forması giyen Arda Güler'in Kral Kupası'nda yıldızlaştığı maçın devre arasında ekranlara yansıyan görüntüsü İspanyol basınında gündem oldu.
Real Madrid, İspanya Kral Kupası'nda 4. Lig ekibi Deportiva Minera'yı 5-0 yenerek son 16 turuna yükseldi.
Maça ilk 11'de başlayan ve 90 dakika sahada kalan Arda Güler, attığı 2 golle takımının galibiyetinde büyük rol oynadı.
Real Madrid'in diğer golleri Valverde, Camavinga ve Modric'ten geldi.
Deportiva Minera futbolcusu Omar Pedromo ile Arda Güler arasında ilk yarı sonunda ilginç anlar yaşandı.
Maçın sonunu bekleyemeden ilk yarı biter bitmez soluğu Arda Güler'in yanında alan Perdomo, milli futbolcudan formasını istedi.
Rakip takım oyuncusunu kırmayan Arda Güler de Perdomo'dan formasını istedi. İkilinin bu anları İspanyol basınında gündem oldu.
Perdomo, maçın ardından Arda Güler'in forma jesti hakkında konuştu. İspanyol futbolcu, "Ondan formayı istemeye gittim, o da verdi. Daha sonra benimkini istemeye gelmesi beni şaşırttı. Bu her zaman saklayacağım çok güzel bir anı" ifadelerini kullandı.