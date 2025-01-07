İspanyolları şaşırtan görüntü: Arda Güler'in hareketi gollerinden daha çok konuşuldu

Perdomo, maçın ardından Arda Güler'in forma jesti hakkında konuştu. İspanyol futbolcu, "Ondan formayı istemeye gittim, o da verdi. Daha sonra benimkini istemeye gelmesi beni şaşırttı. Bu her zaman saklayacağım çok güzel bir anı" ifadelerini kullandı.