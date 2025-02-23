İsrail'e bir kırmızı kart da Alaves taraftarından

Dünya futbolunda taraftarlardan "İsrail'e kırmızı kart göster" çağrısı





Dünya genelinde 30'dan fazla ülkede Filistin'e destek için protesto gösterileri düzenlemesi için çalışma yaptığını duyuran Celtic'in "Yeşil Tugay" (Green Brigade) taraftar grubu, İskoçya ile birlikte İspanya'dan Şili'ye, Türkiye'den İtalya'ya Endonezya'dan Belçika'ya birçok ülkede yapılan maçlarda tribünlerden farklı dil, ırk ve dine mensup taraftarı bir araya getirerek "İsrail'e Kırmızı Kart Göster" (Show Israel The Red Card) pankartları açılmasını sağladı.