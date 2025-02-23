İsrail'e bir kırmızı kart da Alaves taraftarından

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (LaLiga) 25. haftasında Espanyol'u konuk eden Alaves'in binlerce taraftarı, soykırımcı İsrail'e kırmızı kart gösterdi.
LaLiga'da binlerce Alaves taraftarı İsrail'e kırmızı kart gösterdi.
Mendizorroza Stadı'nda konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona eren maç öncesi Alavesli taraftarlar, yaptıkları koreografide Filistin bayrağı açarak ellerinde tuttukları kırmızı kartonlarla soykırımcı İsrail'e kırmızı kart göstererek tepkilerini ortaya koydu.
Binlerce İspanyol taraftar, İsrail soykırımına kırmızı kart gösterirken tribünlerin bir bölümünde tamamen kırmızı bir görüntü oluştu. Taraftarlar, tribünlerde attıkları sloganlarda İsrail'in uluslararası futbol organizasyonlardan men edilmesi çağrısında bulundu.
LaLiga'da geçen hafta da Osasuna taraftarları, Real Madrid'i konuk ettikleri maçta İsrail'e kırmızı kart göstermişti.
Katil İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten ateşkesin sağlandığı 19 Ocak'a kadar devam eden saldırılarında yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 48 bin 329'a, yaralıların sayısının ise 111 bin 753'e yükseldi.
Dünya futbolunda taraftarlardan "İsrail'e kırmızı kart göster" çağrısı
Dünya genelinde 30'dan fazla ülkede Filistin'e destek için protesto gösterileri düzenlemesi için çalışma yaptığını duyuran Celtic'in "Yeşil Tugay" (Green Brigade) taraftar grubu, İskoçya ile birlikte İspanya'dan Şili'ye, Türkiye'den İtalya'ya Endonezya'dan Belçika'ya birçok ülkede yapılan maçlarda tribünlerden farklı dil, ırk ve dine mensup taraftarı bir araya getirerek "İsrail'e Kırmızı Kart Göster" (Show Israel The Red Card) pankartları açılmasını sağladı.