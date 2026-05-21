İstanbul'daki finale damga vuran detay! Kırık parmakla oynamış

09:35 21/05/2026, Perşembe
İstanbul'da oynanan UEFA Avrupa Ligi finalinde mutlu sona ulaşan taraf Aston Villa olurken İngiliz ekibinde kaleci Martinez'le ilgili o gerçek maç sonu ortaya çıktı.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı kupası Avrupa Ligi'nde şampiyon Aston Villa oldu. İstanbul'da oynanan finalde Aston Villa'ya galibiyeti getiren golleri Youri Tielemans, Emiliano Buendia ve Morgan Rogers kaydetti.

Aston Villa, 1982'den sonra ilk kez Avrupa'da şampiyonluk sevinci yaşarken İngiliz ekibinin kalecisi Emiliano Martinez, maçtan önce parmağının kırıldığını ancak buna rağmen sahaya çıktığını söyledi.

Martinez maçın ardından yaptığı açıklamada, "Bugün ısınma sırasında parmağımı kırdım ve benim için her kötü şeyin iyi bir yanı vardır. Bunu hayatım boyunca yaptım ve yapmaya devam edeceğim." dedi.

Arjantinli kaleci sözlerine şunları ekledi:


“Daha önce hiç parmağım kırılmamıştı. Topa her vurduğumda ters yöne gidiyordu. Ama bunlar atlatılması gereken şeyler ve Aston Villa forması giymekten gurur duyuyorum.”

Aston Villa formasıyla bu sezon 44 maça çıkan Emiliano Martinez, kalesinde 49 gol görürken 14 mücadelede gole izin vermedi. Martinez, 2020 yılında Arsenal'dan Aston Villa'ya transfer olmuştu.

