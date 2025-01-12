İtalya Kenan Yıldız'ı konuşuyor: Cristiano Ronaldo'yu geride bıraktı

İtalya Serie A’nın 20. haftasında Kenan Yıldız’ın attığı golle Juventus, Torino karşısında 1-0 öne geçmesine rağmen galibiyeti koruyamadı ve mücadele 1-1 sona erdi. Mücadele sonrasında Kenan Yıldız'ın attığı gol hem İtalya basınında çok fazla konuşuldu hem de milli oyuncu, Cristiano Ronaldo'yu geride bıraktı.
İtalya Serie A’nın 20. haftasındaki derbi mücadelesinde Torino ile Juventus karşı karşıya geldi. Juventus’ta forma giyen milli yıldız Kenan Yıldız, 8. dakikada attığı şık golle takımını takımını 1-0 öne geçirdi.
45. dakikada ev sahibi ekip, Nikola Vlasic’in golüyle eşitliği yakaladı ve iki takım soyunma odasına 1-1 beraberlikle girdi. İkinci yarıda iki takımın da atakları sonuçsuz kalınca mücadele 1-1 sona erdi.
Bu sonuçla birlikte Juventus puanını 33’e Torino ise 22’ye yükseltti.
Milli yıldızımızın attığı gol ve göstermiş olduğu performans, İtalyan basınından tam not aldı.
Ayrıca Kenan Yıldız, Torino'ya attığı golle tarihe geçti. Milli yıldız, Cristiano Ronaldo'dan (2018-19) bu yana bir sezonda iki Torino derbisinde de gol atan ilk oyuncu oldu.