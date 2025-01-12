İtalya Kenan Yıldız'ı konuşuyor: Cristiano Ronaldo'yu geride bıraktı

İtalya Serie A’nın 20. haftasında Kenan Yıldız’ın attığı golle Juventus, Torino karşısında 1-0 öne geçmesine rağmen galibiyeti koruyamadı ve mücadele 1-1 sona erdi. Mücadele sonrasında Kenan Yıldız'ın attığı gol hem İtalya basınında çok fazla konuşuldu hem de milli oyuncu, Cristiano Ronaldo'yu geride bıraktı.

1 /6 İtalya Serie A’nın 20. haftasındaki derbi mücadelesinde Torino ile Juventus karşı karşıya geldi. Juventus’ta forma giyen milli yıldız Kenan Yıldız, 8. dakikada attığı şık golle takımını takımını 1-0 öne geçirdi.

2 /6 45. dakikada ev sahibi ekip, Nikola Vlasic’in golüyle eşitliği yakaladı ve iki takım soyunma odasına 1-1 beraberlikle girdi. İkinci yarıda iki takımın da atakları sonuçsuz kalınca mücadele 1-1 sona erdi.

3 /6 Bu sonuçla birlikte Juventus puanını 33’e Torino ise 22’ye yükseltti.

4 /6 Milli yıldızımızın attığı gol ve göstermiş olduğu performans, İtalyan basınından tam not aldı.