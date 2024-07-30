Jose Mourinho Fred'in son durumunu açıkladı: Lille maçında oynayacak mı?

"Dün basın toplantısında söyledim, ben dar ama çekişmeli bir kadro istiyorum. Eğer kupalar için savaşmak istiyorsak takımın üst düzey olması lazım. Elimizde pek çok çözüm olmalı. Bir oyuncunun her maç oynaması imkansız. Şu anda da elimde 3 tane üst düzey forvet oyuncusu var. Güçlü oyuncular. Elimde olan forvetlerden daha mutlu olamazdım. Çift forvet oynamamız da mümkün olabilir. Vaktimiz olduğunda da bunu da deneyeceğiz."