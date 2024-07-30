Jose Mourinho Fred'in son durumunu açıkladı: Lille maçında oynayacak mı?

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Lugano galibiyetinin ardından sakatlanarak oyuna devam edemeyen Fred'in sağlık durumunu açıkladı. Peki Fred, Lille ile oynanacak karşılaşmada forma giyebilecek mi? Mourinho'nun açıklamalarına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş karşılaşmasında Fenerbahçe evinde Lugano'yu 2-1 mağlup ederek tur atladı.
Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 57. dakikada Edin Dzeko ve 90+3. dakikada Sebastian Szymanski kaydetti.
Adını bir üst tura yazdıran Fenerbahçe, 3. ön eleme turunda Fransa ekibi Lille ile karşı karşıya gelecek.
Galibiyetin ardından teknik direktör Jose Mourinho açıklamalarda bulundu.
"Aslında bu dönemde her şey önemli. Mükemmel senaryo, bütün oyuncuların ilk günden bizimle olması olurdu. Bu şartlar altında çalışmak zor. Oyuncuların hepsi farklı durumda oluyor. Benim yapabileceğim tek şey, onları tebrik etmek. Ferdi, sadece 5-6 idman yaptı ama 80 dakika oynadı."
"Maçın zor olacağını biliyordum, dün hayatta kalmalıyız demiştim. Rakibimiz iyi bir takım bize zorluk yaşattılar. Sakin kaldık. 1-1'den sonra her şey bizim elimizdeydi, zorluk yaşamadık. Turu geçtik ve hayatta kalmayı başardık."
"Dün basın toplantısında söyledim, ben dar ama çekişmeli bir kadro istiyorum. Eğer kupalar için savaşmak istiyorsak takımın üst düzey olması lazım. Elimizde pek çok çözüm olmalı. Bir oyuncunun her maç oynaması imkansız. Şu anda da elimde 3 tane üst düzey forvet oyuncusu var. Güçlü oyuncular. Elimde olan forvetlerden daha mutlu olamazdım. Çift forvet oynamamız da mümkün olabilir. Vaktimiz olduğunda da bunu da deneyeceğiz."
"Hiçbir şey çalışmadık. Tabii ki onları geçen yıldan tanıyorum. Tek odağımız Lugano'ydu. Adım adım bakmamız gerekiyor. Şu andan itibaren Lille'i konuşabiliriz. Yarın havuz başında güneş altında biraz vakit geçirdikten sonra Lille için çalışmaya başlayacağız."
"İlk sakatlığımızı yaşadık, tahminimce Fred önümüzdeki turda olmayacaktır."