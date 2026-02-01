Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Josef de Souza Beşiktaş'a önerdiği oyuncuyu açıkladı

Josef de Souza Beşiktaş'a önerdiği oyuncuyu açıkladı

19:311/02/2026, Pazar
G: 1/02/2026, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber

Beşiktaş’ın eski yıldızı Josef de Souza, Fluminense forması giyen genç orta saha oyuncusunu siyah-beyazlılara önerdiğini duyurdu.

Beşiktaş’ın eski futbolcusu Josef de Souza, siyah-beyazlı kulüple ilgili dikkat çeken bir transfer açıklamasında bulundu.

Brezilyalı eski futbolcu, Fluminense’de forma giyen vatandaşı Matheus Martinelli’yi Beşiktaş’a önerdiğini duyurdu.

Fluminense altyapısından yetişen Martinelli, ön libero mevkisinin yanı sıra stoper pozisyonunda da görev yapabiliyor.

Güncel piyasa değeri 14 milyon euro olarak gösterilen genç futbolcunun, kulübü Fluminense ile olan sözleşmesi 31 Aralık 2027’de sona erecek.

Bu sezon Brezilya ekibiyle 3 maçta 196 dakika süre alan Martinelli, 1 asistlik katkı sağladı.

#Beşiktaş
#Josef de Souza
#Matheus Martinelli
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İstanbul baraj doluluk oranı 1 Şubat 2026: İstanbul’da yağış sonrası barajlar doldu mu? İSKİ verileriyle son durum