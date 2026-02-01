Josef de Souza Beşiktaş'a önerdiği oyuncuyu açıkladı

Beşiktaş’ın eski yıldızı Josef de Souza, Fluminense forması giyen genç orta saha oyuncusunu siyah-beyazlılara önerdiğini duyurdu.
Beşiktaş’ın eski futbolcusu Josef de Souza, siyah-beyazlı kulüple ilgili dikkat çeken bir transfer açıklamasında bulundu.
Brezilyalı eski futbolcu, Fluminense’de forma giyen vatandaşı Matheus Martinelli’yi Beşiktaş’a önerdiğini duyurdu.
Fluminense altyapısından yetişen Martinelli, ön libero mevkisinin yanı sıra stoper pozisyonunda da görev yapabiliyor.
Güncel piyasa değeri 14 milyon euro olarak gösterilen genç futbolcunun, kulübü Fluminense ile olan sözleşmesi 31 Aralık 2027’de sona erecek.
Bu sezon Brezilya ekibiyle 3 maçta 196 dakika süre alan Martinelli, 1 asistlik katkı sağladı.