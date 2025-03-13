Alman basını bu kararı "hem garip hem de acı verici" olarak yorumlarken, İtalyan basını Atletico Madrid'in "bitmeyen lanetini" vurguladı. Öte yandan, Real Madrid'e ise övgüler yağdı. Fransız basını, "Real Madrid asla ölmez" manşetini atarken, Fransa'da şimdiden Mbappe ve PSG'nin Real Madrid ile olası bir yarı finalde karşılaşması konuşulmaya başlandı.



