Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Atletico Madrid - Real Madrid maçının penaltı atışları dünya basınında gündem oldu. Atletico Madrid cephesi, Julian Alvarez'in penaltısının iptal edilmesiyle büyük bir şok yaşadı. Hakemin iptal kararı spor manşetlerine taşındı. Peki, Alvarez’in penaltısı neden iptal oldu? İşte detaylar.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid, ilk maçta kendi sahasında 2-1 yendiği Atletico Madrid'e konuk oldu. Metropolitano Stadı'nda oynanan karşılaşmada Atletico Madrid, Conor Gallagher'ın 27. saniyede attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. 25 yaşındaki oyuncu, Şampiyonlar Ligi tarihinde İngiliz bir oyuncunun attığı en erken golü kaydetti.
70. dakikada Kylian Mbappe'nin ceza sahasında Clement Lenglet tarafından düşürülmesinin ardından Real Madrid penaltı kazandı. Penaltıyı kullanan Vinicius Junior, topu üstten auta göndererek gole çeviremedi. Kalan sürede gol sesi çıkmayınca karşılaşma uzatmalara gitti. Uzatma devrelerinde de eşitlik bozulmayınca seri penaltı atışlarına geçildi. Penaltılarda rakibine 4-2 üstünlük kuran Real Madrid, son 8 takım arasına kaldı.
DÜNYA BASINI GENİŞ YER AYIRDI
Dünyanın önde gelen medya kuruluşları, Şampiyonlar Ligi'ndeki İspanyol derbisinde yaşananları geniş yer ayırarak değerlendirdi. Özellikle, kritik penaltı serisinde iptal edilen Julian Alvarez'in vuruşu büyük yankı uyandırdı.
Çarşamba gecesi futbol dünyası gözlerini Metropolitano Stadyumu'na çevirdi. Atletico Madrid ve Real Madrid'in sunduğu mücadele adeta nefes kesti. Ancak dramatik penaltı atışları büyük tartışmalara neden oldu. Atletico Madrid cephesi, Julian Alvarez'in penaltısının iptal edilmesiyle büyük bir şok yaşadı.
Alman basını bu kararı "hem garip hem de acı verici" olarak yorumlarken, İtalyan basını Atletico Madrid'in "bitmeyen lanetini" vurguladı. Öte yandan, Real Madrid'e ise övgüler yağdı. Fransız basını, "Real Madrid asla ölmez" manşetini atarken, Fransa'da şimdiden Mbappe ve PSG'nin Real Madrid ile olası bir yarı finalde karşılaşması konuşulmaya başlandı.
Dünya basınından dikkat çeken başlıklar ve yorumlar şöyle:
The Guardian: "Diken hala batıyor"
"Carlo Ancelotti'nin Atletico Madrid için söylediği o diken… daha derine battı, her zamankinden daha acı verici."
L’Equipe: "Real Madrid asla ölmez"
"Real Madrid’in başında çıktığı 75. Şampiyonlar Ligi maçında, Carlo Ancelotti uzun süre Diego Simeone’nin taktiksel planına boyun eğdi. Ancak İtalyan teknik adam, dramatik penaltı serisinde galip çıkmayı başardı."
La Gazzetta dello Sport: "Atletico, sonsuz lanet"
"Real Madrid çeyrek finalde. Ancelotti kutluyor, ancak penaltılarda büyük bir tartışma var! Madrid, her şeyden ve herkesten daha güçlü. Olağanüstü bir Madrid derbisinin ardından Şampiyonlar Ligi çeyrek finaline yükseliyor."
Olé:"Dramatik ve tartışmalı final"
"Şampiyonlar Ligi son 16 turu dramatik ve tartışmalı bir şekilde noktalandı. Real Madrid, Atletico Madrid’i penaltılarla eledi ve çeyrek finale yükseldi."
Bild: "Kararı VAR verdi"
"Karar hem garip hem de acı verici: Atletico Madrid’den Julián Alvarez, topu ağlara gönderdi ancak kayarak iki kez dokunduğu için penaltısı iptal edildi."
Clarín: "Atletico’nun tartışmalı vedası"
"Julián Alvarez’in penaltısı ve Atletico Madrid’in Real Madrid karşısında elenmesi büyük tartışma yarattı: Arjantinli oyuncu gerçekten topa iki kez mi dokundu? VAR, oyuncunun kayıp topa iki kez temas ettiğini belirleyerek golü iptal etti."
Le Parisien: "Çılgın bir penaltı serisi"
"Atletico Madrid, son 11 yılda beşinci kez Real Madrid’e elendi. Diego Simeone’nin takımı bunu uzun süre unutamayacak. Peki Real Madrid’i Şampiyonlar Ligi’nde bundan sonra ne bekliyor?"
TyC Sports: "Julián, Martin Palermo gibi"
"Çifte temas ve iptal edilen penaltı. Julián Alvarez’in penaltısı inceleme altında: Çift dokunuş tartışması büyüyor ve Atletico Madrid, Şampiyonlar Ligi’nden eleniyor."