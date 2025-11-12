Juventus'un en büyük hissedarı 'Onay vermedi'! 1 milyon euroluk kriz devleri ayaklandırdı: Kenan Yıldız için Real Madrid pusuda!

A Milli Takımımızın parlayan yıldızı Kenan Yıldız ile Juventus arasındaki sözleşme görüşmeleri, beklenmedik bir krizle durma noktasına geldi. İtalyan basınına göre, genç oyuncunun talep ettiği maaş ile kulüp önerisi arasındaki yaklaşık 1 milyon euroluk fark görüşmeleri tıkadı.
A Milli Takım'ın ve Juventus'un başarılı futbolcularından Kenan Yıldız hakkında İtalyan basınında flaş bir iddia ortaya atıldı.
La Gazzetta Dello Sport'ta yer alan habere göre; uzun süredir sözleşme yenileme görüşmelerinde bulunan Kenan Yıldız, Juventus ile anlaşma sağlayamadı.
Haberde, anlaşmanın tamamlanması için kulübün en büyük hissedarı John Elkann'ın onayının önemli olduğu ve henüz bu onayın verilmediği belirtildi.
İtalyan basınında, Kenan Yıldız'ın Juventus'taki geleceğinin tehlike altına girdiği ve görüşmelerin şimdilik durduğu aktarıldı.
Kenan Yıldız'ın Juventus'tan Jonathan David'in kazandığı maaşı talep ettiği ve taraflar arasında yaklaşık 1 milyon Euro'luk bir fark var.
Sözleşme görüşmelerinin sonuçsuz ilerlemesinin ardından Avrupa'nın önemli kulüpleri Kenan Yıldız için devreye girebilir.
REAL MADRİD VE ARSENAL PEŞİNDE
Geçtiğimiz yaz Chelsea'nin oyuncu için bir teklifi olduğu hatırlatılırken Real Madrid ve Arsenal'in de listesinde yer aldığı söylendi.
Bu sezon 14 resmi maçta mücadele eden milli oyuncu, 3 gol ve 4 asistle oynadı.