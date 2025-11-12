Juventus'un en büyük hissedarı 'Onay vermedi'! 1 milyon euroluk kriz devleri ayaklandırdı: Kenan Yıldız için Real Madrid pusuda!

A Milli Takımımızın parlayan yıldızı Kenan Yıldız ile Juventus arasındaki sözleşme görüşmeleri, beklenmedik bir krizle durma noktasına geldi. İtalyan basınına göre, genç oyuncunun talep ettiği maaş ile kulüp önerisi arasındaki yaklaşık 1 milyon euroluk fark görüşmeleri tıkadı.

1 /8 A Milli Takım'ın ve Juventus'un başarılı futbolcularından Kenan Yıldız hakkında İtalyan basınında flaş bir iddia ortaya atıldı.



2 /8 La Gazzetta Dello Sport'ta yer alan habere göre; uzun süredir sözleşme yenileme görüşmelerinde bulunan Kenan Yıldız, Juventus ile anlaşma sağlayamadı.



3 /8 Haberde, anlaşmanın tamamlanması için kulübün en büyük hissedarı John Elkann'ın onayının önemli olduğu ve henüz bu onayın verilmediği belirtildi.



4 /8 İtalyan basınında, Kenan Yıldız'ın Juventus'taki geleceğinin tehlike altına girdiği ve görüşmelerin şimdilik durduğu aktarıldı.



5 /8 Kenan Yıldız'ın Juventus'tan Jonathan David'in kazandığı maaşı talep ettiği ve taraflar arasında yaklaşık 1 milyon Euro'luk bir fark var.



6 /8 Sözleşme görüşmelerinin sonuçsuz ilerlemesinin ardından Avrupa'nın önemli kulüpleri Kenan Yıldız için devreye girebilir.



7 /8 REAL MADRİD VE ARSENAL PEŞİNDE

Geçtiğimiz yaz Chelsea'nin oyuncu için bir teklifi olduğu hatırlatılırken Real Madrid ve Arsenal'in de listesinde yer aldığı söylendi.

