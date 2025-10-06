Kaleye duvar ördüler: İşte Süper Lig'in en az gol yiyen takımı

Kanat bekler hem savunmaya hem de hücuma katkı veriyor





Göztepe’nin bu sezon üçlü savunma sisteminde kanat bekleri olarak görev yapan Cherni ve Arda Okan Kurtulan, yalnızca istikrarlı performanslarıyla değil, sahaya yansıttıkları katkıyla da dikkat çekiyor. Her iki oyuncu da 8 maçın tamamına ilk 11’de başlarken, hem savunmada hem de hücumda takımlarına önemli destek sağladı. Sol kanat Cherni, şu ana kadar 695 dakika sahada kalıp 2 asistle oynarken, sağ kanat Arda Okan Kurtulan ise 681 dakikalık sürede 1 asist üretti. Gösterdikleri performansla bu iki isim, bu sezon Göztepe’nin vazgeçilmezleri arasına girmeyi başardı.