Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Karabağ'dan Chelsea'ye geçit yok: 4 gollü maç nefes kesti | ÖZET

Karabağ'dan Chelsea'ye geçit yok: 4 gollü maç nefes kesti | ÖZET

22:405/11/2025, Çarşamba
G: 5/11/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

Şampiyonlar Ligi 4. haftasında Karabağ sahasında Chelsea ile 2-2 berabere kaldı. Azerbaycan temsilcisi puanını 7'ye yükseltti ve ilk 24 yolunda önemli bir adım attı. Maçın özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

UEFA Şampiyonlar Ligi 4. haftasında Azerbaycan temsilcisi Karabağ sahasında İngiliz devi Chelsea ile karşı karşıya geldi.

Tevfik Behramov Stadyumu'nda dört golün atıldığı mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Karabağ'ın gollerini 29. dakikada Leandro Andrade ile 39. dakikada Jankovic (P) attı.

Chelsea'nin gollerini 16. dakikada Estevao ve 53. dakikada Alejandro Garnacho kaydetti.

Bu sonucun ardından Karabağ puanını 7'ye yükselterek ilk 24 yolunda önemli bir adım attı. Azerbaycan ekibi bir sonraki maçında Napoli'ye konuk olacak.

KARABAĞ - CHELSEA MAÇ ÖZETİ

Karabağ - Chelsea maçının özetini izlemek için TIKLAYIN.

#Karabağ
#Chelsea
#UEFA Şampiyonlar Ligi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Emekli promosyonunda rekabet artıyor: Kasım 2025’te en yüksek emekli promosyonu hangi bankada? İşte liste