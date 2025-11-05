Karabağ'dan Chelsea'ye geçit yok: 4 gollü maç nefes kesti | ÖZET

Şampiyonlar Ligi 4. haftasında Karabağ sahasında Chelsea ile 2-2 berabere kaldı. Azerbaycan temsilcisi puanını 7'ye yükseltti ve ilk 24 yolunda önemli bir adım attı. Maçın özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

1 /6 UEFA Şampiyonlar Ligi 4. haftasında Azerbaycan temsilcisi Karabağ sahasında İngiliz devi Chelsea ile karşı karşıya geldi.

2 /6 Tevfik Behramov Stadyumu'nda dört golün atıldığı mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

3 /6 Karabağ'ın gollerini 29. dakikada Leandro Andrade ile 39. dakikada Jankovic (P) attı.

4 /6 Chelsea'nin gollerini 16. dakikada Estevao ve 53. dakikada Alejandro Garnacho kaydetti.

5 /6 Bu sonucun ardından Karabağ puanını 7'ye yükselterek ilk 24 yolunda önemli bir adım attı. Azerbaycan ekibi bir sonraki maçında Napoli'ye konuk olacak.