Karabağ'dan Chelsea'ye geçit yok: 4 gollü maç nefes kesti | ÖZET

Şampiyonlar Ligi 4. haftasında Karabağ sahasında Chelsea ile 2-2 berabere kaldı. Azerbaycan temsilcisi puanını 7'ye yükseltti ve ilk 24 yolunda önemli bir adım attı. Maçın özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
UEFA Şampiyonlar Ligi 4. haftasında Azerbaycan temsilcisi Karabağ sahasında İngiliz devi Chelsea ile karşı karşıya geldi.
Tevfik Behramov Stadyumu'nda dört golün atıldığı mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı.
Karabağ'ın gollerini 29. dakikada Leandro Andrade ile 39. dakikada Jankovic (P) attı.
Chelsea'nin gollerini 16. dakikada Estevao ve 53. dakikada Alejandro Garnacho kaydetti.
Bu sonucun ardından Karabağ puanını 7'ye yükselterek ilk 24 yolunda önemli bir adım attı. Azerbaycan ekibi bir sonraki maçında Napoli'ye konuk olacak.
KARABAĞ - CHELSEA MAÇ ÖZETİ
Karabağ - Chelsea maçının özetini izlemek için TIKLAYIN.