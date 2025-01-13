Kerem Aktürkoğlu'nun hareketi birilerini rahatsız etti: Sosyal medyada linç kampanyası başlattılar

Portekiz Lig Kupasını kazanan Benfica'nın, şampiyonluk seramonisine milli yıldız Kerem Aktürkoğlu'nun alkol hassasiyeti damga vurdu. Yıldız oyuncunun bu tavrı sosyal medyada ve futbol camiasında büyük takdir toplarken bazı kesimleri rahatsız etti. Aktürkoğlu'nun kadrajda yer almamasını hazmedemeyenler sosyal medyada linç kampanyası başlattı.

1 /14 Portekiz Lig Kupası'nda final maçında sahaya çıkan Benfica'da oynayan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, kutlamalar sırasında patlatılan şampanyanın üzerine sıçramaması için sahneden uzaklaşmıştı.



2 /14 Kerem Aktürkoğlu'nun bu tavrı maçın ardından en çok konuşulan konulardan olurken genç futbolcu için sosyal medyada linç kampanyası başlatıldı.

3 /14 Kerem Aktürkoğlu'nun alkol hassasiyetini hazmedemeyenler attıkları mesajlarla yıldız oyuncuya nefret kustu.

4 /14 İşte Kerem Aktürkoğlu için atılan o mesajlar...

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