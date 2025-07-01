Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un kadro planlanmasında yer almayan Kerem Demirbay'ın Süper Lig ekibiyle anlaşma sağladığı bildirildi.
Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen Kerem Demirbay'ın yeni takımı belli oldu.
31 yaşındaki orta saha oyuncusunun Süper Lig ekibiyle anlaştığı belirtildi.
Ajansspor'un haberine göre, Eyüpspor, Kerem Demirbay'ı kadrosunda kattı. Tecrübeli oyuncunun İstanbul ekibiyle 3 yıllık sözleşmeye imzayı atacağı aktarıldı.
Kerem Demirbay, Eyüpspor’da 10 numaralı formayı terletecek. Eyüpspor'da 10 numaralı formayı en son Samu Saiz terletmişti.
Galatasaray'da şampiyonluklar yaşayan Kerem Demirbay, geride bıraktığımız sezon sarı-kırmızılı formayla 34 maça çıktı ve 3 asist kaydetti.