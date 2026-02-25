Yeni Şafak
Kim Min-jae için yeniden Süper Lig iddiası: Ezeli rakibe imza atabilir

22:4125/02/2026, Çarşamba
Bayern Münih’in savunma oyuncusu Kim Min-jae, Avrupa devleriyle birlikte Süper Lig kulüplerinin de radarına girdi. Alman basınında yer alan habere göre iki kulüp, Koreli stoperi kadrolarına katmak istiyor.

Bayern Münih’in savunma oyuncusu Kim Min-jae, Avrupa devleriyle birlikte Süper Lig kulüplerinin de radarına girdi.

Alman ekibinin, Güney Koreli stoperle yollarını ayırmayı değerlendirdiği iddiaları, Süper Lig devlerinin dikkatini çekti. Beşiktaş ve Galatasaray, oyuncunun durumunu anlık olarak takip ediyor ve olası bir transferde hızlı hareket etmeye hazırlanıyor.

Teknik direktör Vincent Kompany, Kim Min-jae’nin fiziksel gücünden ve saha içindeki liderliğinden memnun. Ancak yönetim, maliyetleri azaltmak veya kadro yapılanmasını güncellemek adına oyuncuyu satış listesine eklemeyi değerlendiriyor.

Beşiktaş ve Galatasaray, resmi teklif aşamasına henüz gelmese de Koreli yıldızın durumunu takip ediyor. İki kulüp, yaz transfer sezonunda Bayern’den gelecek sinyale göre transferi sonuçlandırmak istiyor.

