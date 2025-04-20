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Kocaelispor taraftarlarından ilginç protesto: Maçı yarıda bıraktılar

Kocaelispor taraftarlarından ilginç protesto: Maçı yarıda bıraktılar

17:4420/04/2025, Pazar
G: 20/04/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Trendyol 1. Lig'de şampiyonluğunu garantileyen Kocaelispor deplasmanda Esenler Erokspor ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin oynandığı esnada deplasman tribününde yer alan yeşil-siyahlı taraftarlar dikkat çeken bir protestoya imza attı.

Trendyol 1. Lig 35. hafta karşılaşmasında Kocaelispor deplasmanda Esenler Erokspor ile karşı karşıya geldi.

Dün akşam Fatih Karagümrük ile Erzurumspor'un puan kaybetmesinin ardından Süper Lig'e yükselmesi kesinleşen Kocaelispor takımı, seremoni öncesi alkışlarla sahaya geldi.

Mücadeleye hızlı başlayan Erokspor 13. dakikada Kayode ile 1-0 öne geçti. Körfez ekibi bu gole 40. dakikada Oğulcan Çağlayan (P) ile karşılık verdi.

Mücadelenin ikinci yarısında deplasman tribününde yer alan yeşil-siyahlı taraftarlar, dikkat çeken bir protestoya imza attı.

İstanbul deplasmanında Kocaelispor taraftarları, dışarıda kalan arkadaşları stada alınmadığı için tribünü terk etti.

#Kocaelispor
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