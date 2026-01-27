Kulüp başkanı açıkladı: "İki hakem hatasını kabul edip istifa etti"

Türk futbolunda çarpıcı bir gelişme yaşandı. Kulüp başkanı, hata yaptığı kabul eden VAR ve AVAR hakemlerinin istifa ettiğini duyurdu. İşte detaylar...
Trendyol 1. Lig'de oynanan Sivasspor - Amed maçı sonrası hakem tartışmaları sürüyor.
Sivasspor Başkanı Burak Özçoban, karşılaşma sonrasında yaptığı açıklama ile mücadelede VAR ve AVAR olarak görev yapan hakemlerin istifa ettiğini duyurdu.
Burak Özçoban konuya ilişkin şunları söyledi:
"Amedspor ile oynadığımız maçta yediğimiz gol ofsayt. Mecnun Başkan ile görüştüm. VAR hakemi Alper Çetin ile AVAR hakemi Serkan Çimen istifa etti. Gerekli işlemler yapıldı. Hakemler hatalarını kabul edip, kendileri istifa etti."