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L'Equipe gecenin bombasını patlattı! Beşiktaş, PSG'nin 40 milyon euro'luk dünya yıldızı için resmen devrede

L'Equipe gecenin bombasını patlattı! Beşiktaş, PSG'nin 40 milyon euro'luk dünya yıldızı için resmen devrede

07:5210/06/2026, Çarşamba
G: 10/06/2026, Çarşamba
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Trendyol Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu hedeflediği noktanın gerisinde tamamlayan Beşiktaş, yeni sezonda taraftarına şampiyonluk hediye etmek için çalımalarını hızlandırdı. Siyah-beyazlı yönetim, kadrodaki eksikleri gidermek adına savunma ve orta saha operasyonlarını sürdürürken, kaleye yapılacak takviye için rotayı dünya devi Paris Saint-Germain'e kırarak asrın transfer operasyonuna başladı.

Trendyol Süper Lig'i 4. sırada bitiren, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finalde elenen Beşiktaş yeni sezona iddialı girmek istiyor. Siyah beyazlılar, kale, savunma ve orta saha transferlerine öncelik verdi. 


Önder Özen ve Murat Kılıç liderliğinde transfer çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş, ilk takviyesini kaleye yapabilir.

 Siyah beyazlılar, Fransız devi PSG'nin kapısını çaldı. 

L'equipe gazetesinin haberine göre Beşiktaş, Paris Saint-Germain'de Matvey Safanov'un arkasında kalan Lucas Chevalier'in durumunu sordu. 


Haberde Beşiktaş'ın Chevalier transferinin zor olduğu belirtilirken, Fransız oyuncunun geleceğiyle ilgili Fransız ekibinde henüz karar verilmedi. 


2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan Lucas Chevalier'i PSG, Lille'den geçen sezon 40 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmıştı. 


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