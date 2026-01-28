Yeni Şafak
Manchester City-Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11’ler belli oldu

09:1928/01/2026, Çarşamba
G: 28/01/2026, Çarşamba
Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nin 8. Haftasında İngiltere deplasmanında Manchester City ile karşı karşıya gelecek. Devler Ligi’nde 7 haftada 10 puan toplayan Galatasaray, deplasmanda Manchester City karşısında puan ya da puanlar almayı hedefliyor. Bu maç öncesinde temsilcimiz Galatasaray’ın muhtemel 11’i de netlik kazandı. Peki Şampiyonlar Ligi’nde oynanacak Manchester City-Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Manchester City-Galatasaray maçına dair detayları haberimizde bulabilirsiniz.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 8. Haftasında temsilcimiz Galatasaray, İngiltere ekibi Manchester City ile karşı karşıya geliyor. Bu maç aynı zamanda sarı kırmızılı takımın, Avrupa kupalarından 336. Karşılaşması olacak.

Galatasaray, Avrupa organizasyonlarındaki müsabakaların 119'undan galibiyetle ayrılırken 126 karşılaşmada rakiplerine mağlup oldu. Sarı-kırmızılı takım, 90 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Avrupa maçlarında rakip fileleri 460 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde 507 gole engel olamadı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi grup/lig aşamasında çıktığı son 25 müsabakada 5 galibiyet alabildi. Sarı-kırmızılı ekip, "Devler Ligi"nin grup/lig aşamasında geride kalan 25 karşılaşmada 5 galbiyetin yanı sıra 6 beraberlik ve 14 yenilgi yaşadı.

Galatasaray’ın Manchester City kafilesinde şu isimler yer alıyor:


Uğurcan, Günay, Jakobs, Sanchez, Abdulkerim, Sallai, Sara, Sane, Yunus, Batuhan, Eren, İlkay, Ahmed, Kaan, Torreira, İcardi, Osimhen, Barış Alper, Dağhan, Eyüp, Furkan, Singo, Lemina

Manchester City-Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11’ler ortaya çıktı

Şampiyonlar Ligi’nde Manchester City-Galatasaray maçı 28 Ocak Çarşamba günü (bugün) 23.00'te oynanacak. Karşılaşma TRT 1 ve Tabii’den canlı yayınlanacak.

Manchester City-Galatasaray maçı muhtemel 11’ler


Manchester City: Donnarumma, Nunes, Khusanov, Ake, O'Reilly, Lewis, Doku, Cherki, Bernardo, Foden, Haaland.


Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Barış Alper, İlkay, Sane, Osimhen.

