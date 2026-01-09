Yeni Şafak
Manchester City'den Süper Lig'e: Transfer kısa süre içerisinde açıklanacak

Manchester City'den Süper Lig'e: Transfer kısa süre içerisinde açıklanacak

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, İngiliz ekibi Manchester City’nin U21 takımında oynayan Jadel Katongo ile anlaşmaya vardı.

Kayserispor, transfer çalışmalarını sürdürürken savunma hattına takviye yaptı.

Sarı-kırmızılılar, İngiliz takımı Manchester City’nin U21 takımında forma giyen Jadel Katongo’nun transferi için hem oyuncu hem de kulübüyle anlaşmaya vardı. 

Stoper ve sağ bek mevkilerinde görev yapabilen 21 yaşındaki futbolcunun, resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından kısa süre içerisinde Kayserispor’un kampına katılması bekleniyor.

Teknik heyetin olumlu raporu doğrultusunda kadroya dahil edilen Katongo’nun, genç yaşı ve çok yönlü yapısıyla savunmada alternatifleri artırması hedefleniyor. 

Kayserispor yönetiminin, transferi kısa süre içinde resmi olarak açıklaması bekleniyor.

#Premier Lig
#Manchester City
#Kayserispor
#Jadel Katongo
