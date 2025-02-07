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Mauro Icardi Galatasaray’dan ayrılacak mı? İşte Icardi’yi isteyen kulüpler…

Mauro Icardi Galatasaray’dan ayrılacak mı? İşte Icardi’yi isteyen kulüpler…

14:547/02/2025, Cuma
G: 7/02/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Galatasaray’da sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Arjantinli yıldız Mauro Icardi’ye 5 dev kulüp talip oldu. Yaz transfer sezonunda takımdan ayrılması gündeme gelen yıldıza İtalya ve İspanya’dan teklif geldi. Peki, Mauro Icardi Galatasaray’dan ayrılacak mı? İşte detaylar.

Tottenham maçında yaşadığı sakatlığın ardından Galatasaray'da sezonu kapatan Mauro Icardi ile ilgili çarpıcı bir iddia gündeme geldi.


İspanyol basınından Fichajes'te yer alan habere göre; Arjantinli yıldız, önümüzdeki yaz transfer döneminde takımdan ayrılma ihtimalini değerlendiriyor.


Golcü futbolcu için özellikle daha önceden de bulunduğu ülkeler olan İtalya ve İspanya'dan teklifler geldiği iddia edildi.


31 yaşındaki santrforun peşinde olan takımların ise;

Fiorentina

Atalanta





Real Sociedad

Girona

Villarreal olduğu aktarıldı.

2024/25 sezonunda Galatasaray forması ile 14 maça çıkabilen Mauro Icardi, 6 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 13 milyon euro.

#Mauro Icardi
#Galatasaray
#Atalanta
#Fiorentina

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