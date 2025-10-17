Yeni Şafak
Mauro Icardi'nin yeni takımı belli oldu: 'Göz kamaştırıcı imza'

Haber Merkezi
11:2417/10/2025, Cuma
G: 17/10/2025, Cuma
Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi'nin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Icardi'nin yeni takımı da ortaya çıktı.

Geçtiğimiz sezon Tottenham maçında sakatlanan Mauro Icardi, uzun süre sonra formasına kavuştu.

Fakat fizik görüntüsüyle tepki çeken Arjantinli oyuncu, eleştirilerin odak noktası oldu.

Ayrıca Icardi'nin sözleşmesi de sezon sonunda bitiyor.

UNANIMO Deportes'in haberine göre Meksika Ligi ekiplerinden Club America, Mauro Icardi'yi transfer etmek istiyor.

Haberde, Icardi'nin sözleşmesinin sezon sonunda sona erecek olmasına dikkat çekilirken, ocak ayında uygun bir rakama transfer olabileceği ifade edildi.

Club America'nın olası Icardi transferinin "Göz kamaştırıcı" olarak nitelendiği haberde kulüp yönetiminin elini çabuk tutması gerektiğine vurgu yapıldı.

